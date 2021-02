Nå har mer enn 15.000 tegnet digitalt abonnement hos TU Media

Denne uka nådde Teknisk Ukeblad Media en milepæl – da vi rundet 15.000 abonnenter på den digitale innholdstjenesten Ekstra.

På en nasjonal skala plasserer tallene oss i samme sjikt som middels store lokalaviser, men det som gjør Ekstra spesielt, er at vi startet på null. Her er det ingen papirabonnenter som er konvertert til digitalt abonnement – Ekstra ble lansert som en helt ny og uavhengig tjeneste.

Nå må vi si 15.000 takk til våre mest lojale lesere!

Vårt beste innhold

Redaksjonens løfte til Ekstra-abonnentene, er at vi skal hjelpe ansatte i teknologibedrifter, byråkrater og politikere til å gjøre en bedre jobb.

Det betyr blant annet at vi skal belyse teknologisk innovasjon og nye markedsmuligheter, rammevilkår og arbeidsliv. Vi skal legge til rette for debatt og samfunnskritikk. I hvilken grad vi lykkes, er opp til leserne å avgjøre, og et hurtig økende antall digitale abonnenter er en indikasjon på at noe gjøres riktig. Men vi ønsker alltid å bli bedre, så gi oss gjerne tilbakemeldinger, for eksempel i kommentarfeltet under.

Å utøve god, opplysende og kritisk journalistikk er ressurskrevende. I likhet med de fleste andre seriøse medieaktører, har Teknisk Ukeblad Media valgt digitalt abonnement som en forretningsmessig bærebjelke. Det er her vi legger inn de største ressursene, og det er her leserne finner de beste sakene.

I 2021 inkluderer abonnementet tilgang til alt redaksjonelt innhold på tu.no, digi.no og insidetelecom.no. Satsingen karriere360.no er fra og med februar 2021 flyttet inn under tu.no og digi.no, så abonnentene skal får like god dekning på karriere og arbeidsliv som tidligere. I tillegg utvider vi stadig abonnementstilbudet, blant annet har vi innført gratis webinarer, tilgang til et arkiv med alt som er skrevet i Teknisk Ukeblad siden oppstarten i 1854 og daglige hjernetrimoppgaver for abonnenter.

Mer og bedre innhold er vår takk for tilliten, og vi jobber kontinuerlig med å styrke pakka.

Vanlige spørsmål om Ekstra-abonnement

Ansatte i Teknisk Ukeblad Media har siden oppstarten kommunisert mye med våre digitale abonnenter. Under har vi oppsummert de vanligste henvendelsene og svarene:

– Får jeg som digital abonnent tilgang både på TUs, Digis og InsideTelecoms Ekstra-saker? Ja, et Ekstra-abonnement gir for tiden tilgang til alle redaksjonelle saker fra disse nettsidene. De som tegner abonnement direkte på Inside Telecom får i tillegg et daglig skreddersydd nyhetsbrev for telekom-bransjen, samt et nyhetssveip med de mest relevante telekom-nyhetene fra andre kilder.

– Får jeg Ekstra gratis hvis jeg abonnerer på Teknisk Ukeblads papirmagasin? Svaret på dette er nei. Ekstra og TU papir er separate produkter. I øyeblikket har vi ingen pakkeløsning for abonnement på blad og digital tjeneste, men det kan komme senere.

– Kan jeg dele innholdet med andre? Vi mener det er viktig at abonnentene får mulighet til å diskutere vårt redaksjonelle innhold med andre. Derfor får abonnentene mulighet til å dele enkeltartikler med venner, på mail og i sosiale medier. Men systematisk videreformidling av innhold er ikke tillatt.

– Hvorfor får ikke medlemmer av TUs eierorganisasjoner Tekna og Nito innholdet gratis? Teknisk Ukeblad Media er en uavhengig mediebedrift, som driver journalistikk uten innflytelse fra eierne, og som finansierer sin egen drift. Tekna og Nito har valgt å kjøpe papirutgaven av TU til sine medlemmer som ett av mange medlemsgoder. Men vi har forhandlet fram et godt tilbud, og medlemmene får 50 prosent rabatt på årsabonnement på Ekstra.

– Tilbyr TU noen rabattordninger? Bedrifter som ønsker å kjøpe tilgang til mange ansatte, får rabatt, etter en trappetrinnsmodell. Medlemmer av Tekna og Nito får halv pris.

– Hvilke andre fordeler får abonnenter? Digitalt abonnement er en ganske ny tjeneste i TU, og målet er gradvis å utvide abonnementsfordelene. I første omgang tilbyr vi abonnentene rabatt på Teknisk Ukeblad Medias mange konferanser, som er vår nyeste arena for debatt, og en møteplass for ledende stemmer i Teknologi-Norge. Abonnentene får også et skreddersydd nyhetsbrev. Ellers er et digitalt og søkbart arkiv helt tilbake til 1854 og hjernetrim nevnt.

– Hva om jeg opplever noen problemer med tjenesten? Kundeservice for Ekstra treffes på ekstra@tu.no