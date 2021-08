Nå har Lars Hoem, kyrne og grisene gått off-grid

Nå er gårdbruker Lars Hoem på Byneset utenfor Trondheim sin egen energi-øy: Rett før sommeren koblet han seg av strømnettet. Nå er det en vindmølle, solcellepaneler og en hydrogen-brenselcelle som forsyner Hoem og de to gårdsbrukene hans med strøm.

Da TU besøkte Hoem for snart to år siden, hadde Trønderenergi satt opp 600 kvadratmeter med solceller og et stort batteri på eiendommen hans. Fra før hadde Hoem en vindmølle som han hadde kjøpt selv.

Den produserer alene mye mer strøm enn Hoem behøver. Men i vår kom en elektrolysør på plass. Den lager hydrogen som kan lagres til de kalde, vindstille januardagene når det bitte lille kraftsystemet på Byneset vil ha behov for det. Da starter brenselscella som gjør om hydrogenet til strøm igjen.

Koblet av strømnettet i januar

Allerede i januar ble de to gårdene på Byneset koblet av strømnettet; da med hydrogen kjøpt fra Rjukan. Nå produserer Hoem sitt eget hydrogen når det er overskudd fra vindmølla og solcellene. Battericontaineren står for den kortvarige energilagringa.

Bernhard Kvaal leder Remote-prosjektet. Foto: Trønderenergi

– Nå er anlegget komplett og det fungerer som det skal. Hoem har vært frakoblet nettet siden midten av januar, med noen få unntak. Vi har selvsagt hatt noen korte blackouts i startfasen, der vi måtte justere noen parametere, men det må man regne med, sier Bernhard Kvaal, prosjektleder i Trønderenergi.

Black-outene har vært korte, 1–2 minutter, og da kobles gårdene tilbake på nettet. Det gjøres raskt via SMS, enten av Trønderenergi i Trondheim eller fra produsenten av styringssystemet i Frankrike. I nødsfall finnes det også et dieselaggregat.

Lignende prosjekt i Hellas og på Kanariøyene

Hovedutfordringen har vært vindmølla. Den kan levere opptil 400 kW, mens de to gårdene har en maks effekt på 100 KW.

– Det ble voldsomt, så vi har måttet justere styringssystemer og vern noen ganger. Vanligvis vil nettet sørge for å holde jevn frekvens og spenning. Men her førte det til blackout, noe som var ventet. Det skjer alltids noen småting, men det løses fortløpende. Alt i alt går det nå veldig greit, sier Kvaal.

Mandag får Hoem besøk av olje- og energiminister Tina Bru, som vil se på det unike prosjektet.

Anlegget er bygget opp som en del av EUs prosjekt Remote, som har gitt penger til å teste hydrogen som energilager. De andre teststedene er et fjellområde i Hellas og en landsby på Kanariøyene. I Hellas er man nå klare til å starte, mens prosjektet på Kanariøyene tar litt lengre tid.

Utstyret kan havne på Svalbard

Anlegget som nå er i gang på Byneset er selvsagt verken nødvendig eller økonomisk på et sted der det finnes strømnett. Men prosjektet kom i gang fordi kabelen ut til fiskeværet Froan snart må byttes.

Mikronettet på Byneset På et normalår vil mikronettet produsere rundt 290.000 kilowattimer fra vind- og solenergi. Det er godt over gårdenes forbruk. Mikronettet har et batteri som kan lagre 540 kilowattimer. Hydrogenanlegget har en lagringskapasitet på 3000 kilowattimer. Til sammen vil 5–8 dagers forbruk av energi kunne lagres.

Nettselskapet tok kontakt med Trønderenergi og lurte på om de kunne levere et rimeligere alternativ enn å legge en ny sjøkabel.

– Men det er et fuglereservat på Froan, så det er usikkert om vind og solenergi er mulig der ute. Dermed kan det være mer sannsynlig at prosjektet tas i bruk på Svalbard, sier Kvaal.

De har nemlig hatt besøk av Store Norske Spitsbergen Kulkompani, som jobber med å gjøre Svalbard og andre arktiske off-grid-samfunn utslippsfrie. De har skissert muligheter for å flytte noe av utstyret fra Byneset til Svalbard, ifølge Kvaal.