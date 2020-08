Nå har de fjernet overbygget av trålervraket ved Svalbard

Det nederlandske selskapet Smit Salvage prøvde å fjerne den forliste tråleren Northguider i én del i fjor, men uten hell. I år prøver de i stedet å fjerne den bit for bit ved å kutte opp vraket på havaristedet.

Så langt har de fjernet de øverste delene av fartøyet, totalt 358 tonn som utgjør om lag 17 prosent av hele fartøyet.

Overbygget har blitt fjernet relativt lett, men nå skal de tyngre strukturene fjernes, og det vil ta lenger tid.

– De måtte nylig avbryte arbeidet og søke ly på grunn av mye is i området, men nå har de startet opp igjen. Det var tidvis så mye is i området at et av ankerfestene ble flyttet på, sier Rune Bergstrøm i Kystverket.

Jobber seg nedover

Slik så det ut ved havaristen forrige uke. Foto: Sysselmannen på Svalbard.

De øverste delene av fartøyet har blitt fjernet med skjærebrenner, men skroget, og spesielt de delene som ligger under vann, skal fjernes med en såkalt giljotin. Det vil si en stor kile som løftes opp og slippes ned for å bryte stålet.

Flere slepebåter, ankerhåndteringsfartøy, to store lektere og det isforsterkede fartøyet Lance brukes under operasjonen.

De forventer å ha fjernet hele vraket i midten av september.

Forsinket mast

En to meter høy solcelledrevet mast med værstasjon og kamera skulle etter planen plasseres ut ved havaristen. Målet var å gi bedre sanntidsmåling av vær og vind, samt å dokumentere hele operasjonen.

I utgangspunktet skulle masten være på plass allerede i under planleggingen av operasjonen i starten av juli, men den har foreløpig ikke kommet på plass, ifølge Bergstrøm. Mannskapene som fjerner vraket er derfor avhengig av mindre nøyaktig værvarsling.

For å holde mindre isflak unna bruker de et nett mellom to taubåter, men det er ikke nok for å holde unna større isflak.

Grunnstøtte i romjulen

Det var i 28. desember 2018 tråleren grunnstøtte ved Svalbard. Mannskapet på 14 ble reddet ut med to helikoptre i en aksjon som varte i to timer. Det tok om lag 1,5 timer fra nødsignalet ble sendt og til det første helikoptret var framme ved havaristen.

Etter at mannskapet var evakuert ble det satt i gang en aksjon for å fjerne drivstoff og løse gjenstander som kunne forurrense området. Totalt ble det fjernet 332.000 liter diesel fra havaristen på nyåret i fjor.

I utgangspunktet skulle vraket fjernes på vårparten samme år, men fjerningen ble utsatt til sensommeren for å ikke forstyrre hekkende fugler i området.

Da fjerningen skulle gjennomføres på sensommeren, kom det uventet mye drivis i området, og operasjonen ble igjen utsatt med ett år. Bergstrøm uttalte tidligere i sommer at han er over 90 prosent sikker på at fjerningen vil lykkes i år.