Nå får VW elbil som også skal leveres med firehjulstrekk

I dag ble Volkswagens nye elektriske kompakt-SUV presentert, på nett i stedet for på den coronaavlyste Genève-messen. Den kompakte el-SUV-en har tidligere gått under kamuflasjenavnet ID.Crozz, men det er nå offisielt at navnet følger etter lillebror og dermed blir ID.4. Ikke noe sjokk der altså, spesielt ikke etter at den amerikanske VW-sjefen Scott Keogh bekreftet ID.4-navnet allerede i høst.

Som forventet vil ID.4 kunne leveres med firehjulstrekk, men i begynnelsen vil bilen kun leveres med bakhjulsdrift.

Lite nytt om ny bil

Bortsett fra at produksjonen vil skje både i Kina, Europa og USA, og at oppstart vil antas å bli senere i år, var det ikke mye Volkswagen ønsket å fortelle om bilen. Ingenting om batterikapasitet, ladekapasitet eller størrelsen på bagasjerommet. Rekkevidden er oppgitt til inntil 500 km WLTP-rekkevidde, avhengig av hvilken batteripakke kjøperen velger. Det er altså mindre enn ID.3, som med det største batteriet vil ha 550 km rekkevidde.

Om vi legger tallene for ID. Crozz til grunn, er det grunn til å tro at firehjulstrekk-versjonen av ID.4 vil ha samlet ytelse på 225 kW (rundt 306 hk) fra de to motorene. Toppfarten skal være 180 km/t, og innvendig plass ble sagt å skulle være like god som i Tiguan Allspace. Og at den skal ha samme kjøreegenskaper som Golf GTI.

Bilen skal kunne utstyres med både hengerfeste og takstativ.

Under 400.000 kr?

Heller ikke VWs norske pressetalskvinne, Anita Svanes, kan hjelpe oss med flere fakta.

– Jeg har dessverre ikke mer informasjon per nå enn det som står i pressemeldingen, sier Anita Svanes.

Heller ikke prisen ble kommunisert. Men i høst antydet VWs Scott Keogh at startprisen vil sveve et sted rundt 40.000 dollar, altså i underkant av 400.000 kroner.