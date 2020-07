Nå får Kia e-Soul tilhengerfeste

Kia e-Soul får mulighet for hengerfeste, melder den norske importøren i en pressemelding.

Men dette er i praksis mer et sykkelfeste med ekstra muligheter enn det er et fullverdig hengerfeste. Vekten er nemlig begrenset til 300 kg.

Dermed må du enten ha en svært liten henger med tillatt totalvekt på inntil 300 kg, eller du må ha en førerkortklasse som tillater at du trekker en tilhenger med høyere totalvekt, men med aktuell totalvekt som ikke overskrider 300 kg.

Det kan selvsagt fortsatt være en nyttig mulighet for mange. Det kan åpne for å bruke en bagasjeboks bak bilen når du har behov for ekstra plass, eller som nevnt et fest for å frakte sykler.

Om du har en egnet tilhenger kan du også bruke bilen til mindre oppgaver.

Tilgjengelig på utgaven med størst batteri

Tilsvarende hengerfestemulighet ble tidligere i år tilgjengelig på Hyundai Kona, og har vært tilleggsutstyr på biler som Renault Kangoo Z.E. og Nissan E-NV200 i flere år.

For e-Soul blir hengerfestet tilgjengelig på bilene med 64 kilowattimer batteri fra august. Dette gjelder fra 2021-modellen, og importøren forteller oss at det ikke kan ettermonteres på eldre utgaver.

– Vi er glade for at vi nå kan tilby elbil med tilhengerfeste. I blant har man behov for å kunne frakte med seg ulike ting som hageavfall, møbler eller en vaskemaskin, og dette vil gjøre e-Soul enda mer brukervennlig, sier Irene Solstad, administrerende direktør for Kia hos importør Bertel O. Steen i en pressemelding.

Tilhengerfeste har lenge vært en sjelden fugl i utstyrskatalogene til elbiler som selges her i landet. Tesla Model X var lenge den eneste elbilen som kunne tilby denne muligheten med kapasitet til å trekke tunge hengere.

Siden har biler som Audi E-Tron, Mercedes EQC og andre blitt lansert med hengerfeste, og fjorårets storselger Tesla Model 3 fikk dette som mulighet i mai i fjor.

Vanskelig å få godkjent ettermontering

Det er liten sannsynlighet for at biler som leveres uten mulighet for hengerfeste kan få dette senere, selv om modellen oppdateres med dette. Dette fordi bilprodusenten må fremlegge dokumentasjon på at bilen likevel kan ha hengervekt. Dette må så godkjennes og føres inn i vognkortet.

Det innebærer i praksis at produsenten må gjøre papirarbeid for hver kunde som ønsker å gjøre denne endringen på sin bil. Tesla er en av bilprodusentene som ikke har vært villige til å utstede slik dokumentasjon, til frustrasjon for Model 3-eiere som kjøpte bilen før hengerfeste ble en mulighet.