Nå får Ekstra-abonnentene tilgang på en mengde eksklusive telekom-saker

To og et halvt år etter at Teknisk Ukeblad Media opprettet den digitale abonnementstjenesten Ekstra, har vi tett innpå 13.000 abonnenter. Fra en sped start med to saker om dagen, har abonnentene i det siste hatt tilgang til mer enn 50 saker i uka – fra digi.no, Karriere360 og TU.no.

Fordi vi selger digitalt abonnement på tvers av nettsidene våre, blir innholdet også krysspublisert. Abonnentene har tilgang til alt. Fra og med denne uka får de i tillegg dyptgående telekom-saker fra insidetelecom.no. Aller første smakebit er denne saken om hvorfor kvaliteten på mobilsamtaler av og til er elendig.

Det eneste du som abonnent må huske på, er at du må trykke Logg inn første gang du kommer til en artikkel på et nytt nettsted i TU-nettverket. Er du logget inn på TU.no og klikker deg inn på en Inside Telecom-artikkel, får du tilgang til å lese artikkelen så snart du har trykket Logg inn.

Dette er Inside Telecom

Inside Telecom er Norges største abonnementsavis for telebransjen. Journalistene har lang bransjeerfaring. Siden telekom og øvrig IT smelter sammen, jobber de også tett med journalistene i Digi.no. Nettavisen har i alle år vært forbeholdt abonnenter, og tilbyr ikke åpent innhold.

Ekstra-abonnentene får nå tilgang til Inside Telecoms redaksjonelle saker, men ikke alt annet Inside Telecom-abonnentene får, ettersom Inside Telecom skal gi abonnentene en enda dypere forståelse av mobil- og telebransjen.

Et abonnement på Inside Telecom gir i tillegg til det Ekstra-abonnentene får:

Tilgang til alt redaksjonelt innhold på Inside Telecom.

Et daglig skreddersydd nyhetsbrev for telekom-bransjen.

Nyhetssveip med de mest relevante telekom-nyhetene fra andre kilder.

Det beste innholdet ligger i Ekstra

I Ekstra legger vi de mest ressurskrevende og eksklusive sakene våre. Her skal abonnenter få fordypning, innsikt og saker som skal hjelpe ansatte i teknologibedrifter til å gjøre jobben sin enda bedre.

Digitale abonnenter kan også lese digitaliserte arkivsaker tilbake til 1854 – alt som har stått i TUs papirmagasiner siden starten.

Vanlige spørsmål om Ekstra-abonnement

Ansatte i Teknisk Ukeblad Media har siden oppstarten kommunisert mye med våre digitale abonnenter. Under har vi oppsummert de vanligste henvendelsene og svarene:

– Får jeg som digital abonnent tilgang både på TUs, Digis, Karriere360s og InsideTelecoms Ekstrasaker? Svaret på dette er todelt. Privatpersoner som abonnerer på Ekstra, får saker både fra tu.no, digi.no og karriere360.no. Bedrifter som bestiller abonnement på vegne av mange ansatte, kan velge om de vil betale for tilgang til ett nettsted eller begge.

– Får jeg Ekstra gratis hvis jeg abonnerer på Teknisk Ukeblads papirmagasin? Svaret på dette er nei. Ekstra og TU papir er separate produkter, og innholdet fra Ekstra vil ikke bli å finne i bladet. I øyeblikket har vi ingen pakkeløsning for abonnement på blad og TU-delen av digital tjeneste, men det kan komme senere.

– Hvorfor får ikke medlemmer av TUs eierorganisasjoner Tekna og Nito innholdet gratis? Teknisk Ukeblad Media er en uavhengig mediebedrift, som driver journalistikk uten innflytelse fra eierne, og som finansierer sin egen drift. Tekna og Nito har valgt å kjøpe papirutgaven av TU til sine medlemmer som ett av mange medlemsgoder.

– Tilbyr TU noen rabattordninger? Bedrifter som ønsker å kjøpe tilgang til mange ansatte, får rabatt, etter en trappetrinnsmodell. Medlemmer av Tekna og Nito får halv pris.

– Hvilke andre fordeler får abonnenter? Digitalt abonnement er en ganske ny tjeneste i TU, og målet er gradvis å utvide abonnementsfordelene. I første omgang tilbyr vi abonnentene rabatt på Teknisk Ukeblad Medias mange konferanser, som er vår nyeste arena for debatt, og en møteplass for ledende stemmer i teknologi-Norge. Abonnentene får også et skreddersydd nyhetsbrev. Ellers er et digitalt og søkbart arkiv helt tilbake til 1854 nevnt.

– Hva om jeg opplever noen problemer med tjenesten? Kundeservice for Ekstra treffes på ekstra@tu.no