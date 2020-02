Nå får de første kundene Tesla Model Y

Tesla har nå sendt ut e-post til de som har bestilt Model Y. Her bekrefter de at bilen er klar til levering i mars, skriver Tesla-bloggen Teslarati.

Det er i første omgang kunder nord i California som har kjøpt bilen i oppgradert såkalt «Performance»-utgave som skal ha fått beskjed om snarlig levering, skriver nettstedet.

La ut bilde av e-post

En av kundene har lagt ut et bilde av e-posten han fikk fra Tesla på Twitter. Kundene skal ha fått beskjed om å angi når de har anledning til å overta bilen, fra 15. mars.

Tesla ser dermed ut til å levere bilen tidligere enn først kommunisert. Da Model Y ble lansert for snart et år siden var budskapet at den skulle leveres fra høsten 2020. Det har imidlertid gått rykter om at leveransene skulle starte allerede denne våren.

Dette ble bekreftet under Teslas presentasjon av kvartalstall i januar, da Tesla-sjef Elon Musk fortalte at bilen skulle i produksjon før tidligere angitt.

Tidenes kjappeste Tesla

Tesla har aldri brukt kortere tid enn dette fra produktlansering til levering. Til sammenligning gikk det flere år fra deres Model X ble lansert til den ble levert. Bilen ble vist i februar 2012, og første kunde fikk bilen september 2015 etter flere utsettelser.

Model S ble første gang vist frem til offentligheten mars 2009, mens leveransene begynte i juni 2012. Model 3 ble vist frem i april 2016, og ble levert ut til kunder i juli 2017, i meget begrenset antall.

Dyreste versjon kommer i mars

Hvor stort volum Tesla nå planlegger er ikke klart, men det er kun den dyreste varianten av bilen som kommer i mars. Når de billigere utgavene og versjonen med sju seter overleveres til kunder er foreløpig uvisst.

Selv om nordmenn har gått mann av huse for å kjøpe Model 3, virker det ikke usannsynlig at trykket på Model Y vil bli større.

Denne bilen er en crossover, eller liten SUV om du vil, med 505 kilometer rekkevidde og bagasjerom på inntil 1900 liter.