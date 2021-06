Nå er det danske prosjektet i gang med å teste CO2-fangst

Torsdag markerer Amager Resource Center (ARC) og deres partnere oppstarten av pilotanlegget for CO 2 -fangst på Amager Bakke, Københavns avfallsforbrenningsanlegg. Her skal de teste og modne teknologien for CO 2 -fangst, slik at de på sikt kan fange CO 2 på billigste og mest effektive vis.