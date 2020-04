Nå bygger webpioneren Jon en ny nettleser som skal ta opp kampen med de store

Allerede i 1992 startet prosjektet på det som den gang het Televerkets forskningsinstitutt, og som i 1995 ble til Opera Software. Over årene fikk de hele 350 millioner brukere på desktop og mobil. Ikke minst utviklet de et unikt grensesnitt på nettleseren som mange elsket. Men etter at selskapet ble solgt, var det slutt. Grensesnittet på desktop skulle likne det på mobil.

Det falt Jon von Tetzchner tungt for brystet. Resultatet er etableringen av Vivaldi, for over fem år siden, som bygger videre på det opprinnelige grensesnittet til Opera 11. Mange, inklusive undertegnede, er jublende glad for den nye nettleseren som nylig også kom i mobilutgave.

I dag snakker vi med Vivaldi-sjefen om utviklingen av nettlesere og planene for fremtiden. For selskapet har masse planer for å bygge inn funksjonalitet som gjør tilværelsen vår ende bedre og enklere.

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

