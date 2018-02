Nå bygger vi høyhusene i tre - og sparer atmosfæren for enorme utslipp

Vi har alltid bygget eneboliger i tre, men i større bygninger bruker vi betong. Hvorfor det, spør mange, og nå gjøres det noe med det. Ved Mjøsa reiser det 18 meter høye Mjøstårnet i tre seg, og en lang rekke mangeetasjes bygg rundt om i landet oppføres i tre.

Resultatet er at vi låser store mengder CO2 inn for fremtiden og sparer atmosfæren for enorme utslipp som sementproduksjon fører med seg.

I ukens podcast snakker vi med PhD Kristine Nore ved Norsk Treteknisk institutt om bruken av massivtre i bygg, og hvordan dette kan blir til ny norsk industri.

Lytt til ukens podcast nederst i denne saken.

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

Jan Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs nye podcast Teknisk sett.

Hvis du abonnerer på Teknisk sett på iTunes eller en annen podcast-app, kan du laste ned og lytte til nye episoder hver uke. Vi legger normalt ut nye episoder torsdag ettermiddag, slik at du for eksempel kan laste den ned og høre på vei til jobben på fredager.

RSS-feed: http://feeds.soundcloud.com/users/soundcloud:users:197994369/sounds.rss

Ukens podcast: