Nå blir det oljehøring på Stortinget

Høringen skjer etter at Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) slo fast at det er i strid med Grunnloven å godkjenne nye oljefelt.

NIM er Stortingets kontrollorgan som skal påse at Norge følger menneskerettighetene.

– Stortinget kan ikke sitte stille når vårt eget kontrollorgan på menneskerettigheter sier at norsk oljepolitikk bryter med Grunnloven. Derfor vil MDG invitere NIM til en åpen høring i Stortinget, slik at alle partier får kunnskapen de trenger for å ta stilling i saken, sier Lan Marie Berg, som er stortingsrepresentant for MIljøpartiet De Grønne (MDG), i en e-post.

Høringen blir skriftlig, og NIM inviteres til å redegjøre for komiteen, opplyser MDG.