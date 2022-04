Kontrollorgan: I strid med Grunnloven å godkjenne nye oljefelt

Etter dialog med Olje- og energidepartementet har Norges institutt for menneskerettigheter (NIM) nylig gitt råd om hvordan det såkalte klimasøksmålet i Høyesterett vinteren 2020 bør følges opp, skriver Aftenposten.

De mener staten har sviktet sine miljøplikter på flere punkter. Blant annet melder de at alle planer for utbygging av oljefelter som myndighetene har godkjent uten konsekvensutredning av klimavirkningen av utslippene, er i strid med Grunnloven. Og at slike godkjennelser gitt etter at dommen falt 22. desember 2020 derfor bør behandles på nytt.

NIM er et uavhengig organ underlagt Stortinget, sånn som Sivilombudsmannen og Riksrevisjonen.

Aasland uenig

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) er uenig med NIM. Han sier til Aftenposten at dagens petroleumspolitikk etter departementets syn ikke strider mot Grunnloven. Han mener også at myndighetene har gjort de nødvendige vurderingene etter høyesterettsdommen.

– Ved myndighetsbehandlingen av planer for utbygging og drift innsendt etter domsavsigelsen i Høyesterett har departementet gjort slike vurderinger som del av sin behandling.

SV krever gjennomgang

Energipolitisk talsperson Lars Haltbrekken i SV reagerer og sier til NTB at partiet krever en gjennomgang av alle tillatelser siden høyesterettsdommen falt i 2020.

– Vi krever full stans i alle nye tillatelser. Dagen før denne rapporten kom, delte regjeringa ut enda flere oljelisenser, enda lenger nord. Det har vel aldri vært mer åpenbart at vi må fase ut oljeproduksjonen, sier han.