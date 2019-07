Nå 3D-scannes hele gruvebyen i Svea

Kulldriften på Svea er allerede historie, og store deler av gruvesamfunnet skal etter hvert jevnes med jorden. Men først skal det lages en digital kopi av hele bebyggelsen og kulturlandskapet slik det står i dag.

Ved hjelp av laserscanning og fotogrammetri blir hver enkelt bygning nå dokumentert i full 3D, før de med georeferanser blir lagt inn i et tredimensjonalt interaktivt kart.

Du kan se en interaktiv smakebit i bunnen av denne artikkelen.

Feltarbeid i Svea

Et team på opptil 11 personer fra Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU) har de siste ukene vært på plass i gruvebyen for å foreta feltarbeidet, som foregår både på bakkenivå og fra drone. Feltarbeidet skal etter planen avsluttes denne uka.

– Arbeidet har gått veldig bra hele veien, og været har vært overskyet og fint det meste av tiden. Det gir gode og stabile lysforhold. Vi skal fint klare å komme i mål, sier prosjektleder Erich Nau til TU.

Det er Store Norske Spitsbergen Kulkompani som har bestilt arbeidet, i et ønske om å bevare et viktig norsk kulturminne for ettertiden.

Interaktiv modell

Resultatet skal bli en fullstendig 3D-modell av hele gruvesamfunnet, som vil kunne oppleves interaktivt av publikum med VR-briller eller på vanlig skjerm.

Alle de 120 bygningene i Svea blir dokumentert utvendig i 3D, mens enkelte bygninger også skal scannes på innsiden.

Alma Thuestad scanner lastekraner på Svea. Foto: Ingrid Halvorsen, NIKU

Store mengder rådata blir nå samlet inn og lagret av teamet i Svea. Så langt er det samlet inn over 13 terabyte med data, som senere skal prosesseres og brukes til ferdige 3D-modeller.

Den første runden med prosessering gjøres allerede i felt, for å være helt sikker på at alle områder er dekket på riktig måte. Det er mye bedre å oppdage feil på stedet enn når teamet har reist tilbake fra Svalbard.

Hele gruvebyen Svea blir nå foreviget med laserscannere og kameraer. Foto: Erich Nau, NIKU

Kompleks modell

Så langt har den store lastekaia på Svea utgjort den største utfordringen å få dokumentert. Det er et stort og komplekst anlegg, noe som også vil kjennetegne datamodellen. Her ble laserscanninger komplettert med bildeopptak fra drone, bakkenivå og båt - til sammen rundt 2000 scanninger og ti tusen fotografier.

Mens laserscanninger gir mest nøyaktige dimensjoner, brukes stillbilder og fotogrammetri til fargelegging og fotorealisme. Med fotogrammetri settes mange normale stillbilder sammen, der geometrien i bildene brukes til å lage tredimensjonelle modeller.

Cris Nicu og Erich Nau i aksjon ved Kapp Amsterdam. Foto: Lisa Aldrian

Teamet fra NIKU bruker tre Riegl laserscannere (to VZ-400 og én VZ 2000), en Dji Inspire 2 drone og vanlig høyoppløst digitalkamera på stativ. De har også et spesielt høyt stativ som gjør det mulig å ta bilder fra 10 meters høyde. Poenget er å kunne fotografere og scanne fra flest mulig steder og vinkler.

Prosjektet i rute

Prosjektet er foreløpig godt i rute, med et flertall av bygningene dokumentert fra utsiden. Nå i innspurten blir noen av bygningene dokumentert fra innsiden. I tillegg skal det dokumenteres ruiner fra den svenske driftsperioden, området rundt gruveinngangen og noen bygninger ved Svea Nord.

Etterarbeidet er ventet å ta minst 6-8 måneder. Én bygning kan ta 1-4 dager i ren prosesseringstid å ferdigstille. I løpet av 2020 håper man å ha en komplett modell klar til å vise fram.

Her kan du se et interaktivt utsnitt fra tre bygninger som er scannet av NIKU i Svea: