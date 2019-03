ÅF dropper tegninger i bro-prosjekt: – 3D-modellen inneholder all informasjon

Trondheim: På fylkesvei 260, litt nord for Lillestrøm, skal en eksisterende bro erstattes av to nye, én for gang og sykkel, og én for biler. Prosjektet skal være tegningsløst, helt fra prosjektering til bygging, noe som først i løpet av det siste året har blitt en metode som brukes på infrastuktur-prosjekter. Statens Vegvesen har gitt ÅF Engineering, i samarbeid med Implenia, oppgaven med å løse dette.