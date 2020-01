Mye mer avansert prosessering skal gjøre LGs 4K og 8K TV-er bedre i 2020

Riktignok var det Samsung som åpnet 8K-ballet for et par år siden, men LG har vært raske til å følge etter. Her på årets CES-messe i Las Vegas viser de flere nye 8K-modeller både med OLED-skjerm og deres egen variant av videreutviklet LCD, som de kaller NanoCell.

Mest spektakulært er selvfølgelig det som møter publikum som kommer inn på standen. I taket henger 200 55 tommers OLED-skjermer i bølgemønster som viser et sammenhengende bilde. Det er ikke nytt, men LG varierer formen litt hvert år for å få fram at en OLED-skjerm bare er en tynn fleksibel film. Et klart stikk til erkekonkurrenten Samsung.

Ruller opp

Videre inn i utstillingen viser selskapet TV-er som kommer opp av det som ser ut som en stor lydplanke. Og det er det jo også. En voluminøs planke gir selvfølgelig en fenomenal lydopplevelse fra det innebygde 4.1-systemet. For her er det plass til svære høyttalere og mye elektronikk. Og gjemt inni ligger skjermen rullet opp.

Den kommer ikke ut før du trykker på fjernkontrollen. Da stiger det opp en 65 tommer OLED-skjerm i all sin prakt. Veldig møbleringsvennlig – og veldig kostbart. Den skal komme på markedet i løpet av et halvt års tid til et sted rundt 600 000 kroner.

– Her på CES viser vi også skjermer som rulles ned fra taket, men så langt er ikke dette annet enn et konsept. Men kanskje det blir et produkt i fremtiden, sier nordisk produktspesialist i LG, Erik Miguel Svalberg.

Prosessorutvikling

De nye TV-ene skal bli tilgjengelige om et halvt års tid. Foto: LG

Prosessoren er selve hjertet i en moderne TV og er minst like viktig for opplevelsen som selve skjermteknologien. LG er nå på tredje generasjon av sin Alphaprosessor. Det er Alpha 7 som sitter i de fleste modellene, men i 8K-utgavene har de Alpha 9 for å holde tritt med de rundt 32 millioner pikslene som skal ha nytt innhold med noen millisekunders mellomrom. Her finner vi selvfølgelig økt ytelse, AI og maskinlæring for å forbedre ulike scener i bildet.

Prosessorene ser ut til å være den nye konkurranseslagmarken, for det er grenser for hvor mye mer bildekvalitet det er mulig å klemme ut av både OLED og LCD.

LG benytter den samme Alpha 9 prosessoren i begge skjermteknologiene de produserer; OLED og NanoCell. Den siste er en videreutvikling av LCD-teknologien deres for å gi et mer balansert fargebilde. Der Samsung bruker såkalte kvanteprikker for å konvertere blått baklys bruker LG et absorberende belegg som demper overskuddet av gule og røde komponenter.

LG bruker også Alpha 9 i et par av de nye 4K-OLED-seriene.