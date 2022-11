– Kjøttindustrien er en av de mest kompliserte industriene du har, sier Völur-sjef Robert Ekrem.

Den vanlige måten å skjære kjøtt på, er å la ekspertene gjøre en så god jobb som de er i stand til. De skal skjære ut produkter som trengs i markedet. Det er ikke alltid lett. For det første har ulike dyr forskjellig kvalitet. De bør sorteres etter vekt, fettprosent og kjøttkvalitet, som blant annet bestemmes av marmoreringen. Dessuten varierer antallet dyr fra dag til dag og stemmer ikke alltid med hva som er meldt inn.

I den andre enden er det markedet som bestemmer. En skrott kan bli til mange ulike produkter. Trenger vi ribbe, bacon, kjøtt til pølser eller andre ting? Prisen og etterspørselen må tas hensyn til, og alt avhenger av hva som skjæres og til hvilke produkter.

– Det er en industri jeg tror vil bli mye mer teknologibasert fremover, sier Ekrem.

Det er tilnærmet umulig for mennesker å vurdere alle parameterne for hva som skal til for å lage de riktige produktene. Det har altså selskapet med det norrøne navnet Völur gjort noe med. De begynner med å velge skrottene med de riktige egenskapene og kobler inn alle tilgjengelige data om dyret. Så kobler de det til alle typer med etterspørsel, altså om grisesidene skal blir til ribbe, bacon eller andre ting.

Resultatet er at produktene blir bedre betalt av kunder som får det de ønsker seg. Völurs produkt selges som en SaaS-løsning og brukes av både av Nortura og av USAs største kjøttprodusent.

I dagens podkast snakker vi med Ekrem om robotisering og det å bruke data og teknologi for å bedre beslutninger som fortsatt skal gjøres av mennesker.

