Musk på ONS: Vi trenger mer olje og gass, ikke mindre

Tesla-sjef Elon Musk besøkte energikonferansen ONS i Stavanger mandag.

– Jeg vil ikke demonisere olje og gass. Vi trenger mer olje og gass nå, ikke mindre. Men samtidig må vi gå over til bærekraftig teknologi, sa Musk på spørsmål fra konferansier Xenia Wickett om hva vi må gjøre for å sørge for en bedre fremtid.

Han understreket at vi måtte ha en klar vei til en bærekraftig energifremtid og definerte tre pilarer han mener er nødvendig for å komme dit. Ikke uventet produserer og selger Tesla produkter som berører alle tre pilarene:

1. Bærekraftig energiproduksjon

Her fremhevet han fremhevet sol-, vind- og vannkraft, men også atomkraft.

– Jeg er faktisk for atomkraft, selv om kanskje ikke alle er enige med meg, sa han.

2. Energilagring

– Sola skinner ikke alltid og vinden blåser ikke til enhver tid. Derfor trenger vi batterier for lagring av energi.

3. Elektriske biler

– Transporten må bli elektrisk, med et ironisk unntak for raketter, sa han med henvisning til sitt eget selskap rakettselskap SpaceX. Han sa samtidig at SpaceX jobber med å gjøre rakettene mer bærekraftige.

– Norge har utgjort en forskjell

Musk anslo at halvparten av nye biler i verden vil være elektriske i 2030 og at prosenten vil stige til 80 prosent i 2035.

– Jeg måler Teslas suksess i hvor mange år vi akselererer overgangen til fornybar fremtid, sa han.

Han understreket samtidig at ting utvikler seg i riktig retning og viste til California som nylig bestemte at det kun skal selges ladbare biler der fra 2035.

Han mener overgangen til en bærekraftig energifremtid skjer med eksponentiell fart og skrøt også av Norge:

– Det norske folk har virkelig utgjort en forskjell med sin langvarige støtte til elbiler, sa han.

Bekymret for mineralproduksjon

– Hvilket punkt i leveransekjeden er du mest bekymret for ved overgangen til elbiler? spurte konferansier Wickett.

– Omgjøring av malm til mineraler som er rene nok til å brukes i batterier. Det finnes nok mineraler, men det er svært krevende å få de rene nok, sier han.

Han forteller at han jobber med del tre av sin mye omtalte «Master Plan», og at utfordringen med å akselerere produksjonen av rene mineraler vil inngå her.

– Hva tenker du om risiko? Du tar mye mer risiko enn andre? spurte Wickett.

– Dersom innsatsen er viktig nok, tar jeg risikoen selv om sjansen for å lykkes er lav. I dag er innsatsen for en fornybar energifremtid svært viktig, så spørsmålet er jo om risikoen egentlig er så høy. Det mest risikofylte er å ikke gjøre noe, svarte Musk.

– Bør være varsomme med kunstig intelligens

Tesla satser på kunstig intelligens og har blant annet vist fram en humanoid-robot. Wickett spurte Musk om hva kunstig intelligens kan gjøre for å bekjempe klimaforandringer.

– Tesla er i økende grad en selskap innen kunstig intelligens, men vi trenger ikke trenger ikke kunstig intelligens for å lage et bærekraftig samfunn. Vi bør være varsomme med kunstig intelligens slik at det ikke kommer ut av kontroll. Vi bør være mer bekymret for kunstig intelligens enn vi er i dag, sa Musk.

Dette er ikke første gang Musk ytrer sin bekymring rundt kunstig intelligens – lenge hevdet han at kunstig intelligens kunne bli menneskehetens undergang.

Tema på konferansen er tillit. Konferansier Xenia Wickett åpnet Tesla-sjefens sesjon med å spørre om hva Musk tenker om tillit.

– Det er et filosofisk spørsmål. Snakker vi om Twitter nå? svarte Musk.

– Nei, Twitter var det ene temaet jeg ble fortalt at jeg ikke kunne spørre om, svarte Wickett.

Romskip og selvkjøring

Musk er som kjent midt oppi en konflikt med Twitter etter at han la inn bud på selskapet for å så trekke seg. Partene skal etter planen møtes i retten til høsten.

– Generelt ønsker folk at informasjonen de får er presis. Jeg er for gjennomsiktighet og mener sosiale medier bør vise algoritmene sine slik at det ikke er en sort boks. Jeg ønsker fri flyt av ideer, lent mot ytringsfrihet innenfor lovens grenser, svarte Musk.

Til slutt spurte Wickett Musk om hva som holder ham oppe om natta.

– Jeg er ingeniør, så det er to teknologiske utfordringer jeg jobber mest med. Å få Starship (SpaceX´ romskip, journ.anm.) til å kretse i bane, samt en bredere lansering av Teslas selvkjøring i USA. Kanskje også i Europa dersom vi får de regulatoriske godkjenningene, sier han.