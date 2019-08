Mulig beboelig planet oppdaget i nytt solsystem

En gruppe forskere har oppdaget et nytt solsystem med en planet som kan være beboelig.

Tre nye planeter har blitt oppdaget i bane rundt GJ 357, en varm stjerne som er om lag en tredel av størrelsen av solen.

Oppdagelsen er gjort 31 lysår unna, og det er relativt nærme til å være snakk om verdensrommet, opplyser Rafael Luque fra Spanias institutt for astrofysikk på Kanariøyene til nyhetsbyrået AFP.

Han og en internasjonal gruppe forskere har gjort oppdagelsen med NASAs TESS-satellitt. Den kan oppdage eksoplaneter, som går i bane rundt andre stjerner enn solen.

Minus 53 grader

Planeten lengst unna den varme stjerna, kjent som GJ 357d, var spesielt interessant for forskerne, fordi de tror den kan være beboelig. De to andre planetene anses som for varme.

Tegn på beboelighet er steinete terreng, at den er på størrelse med jorden og har en viss avstand til sin sol, ifølge Luque. Ifølge forskerne er den såkalte beboelige sonen, der temperaturen tillater vann å være i flytende form, verken for nær eller for langt unna.

Gitt avstanden mellom planeten og den varme stjernen, som er omtrent den samme fra Mars til solen, tror forskerne at GJ 357d har en temperatur på minus 53 grader, opplyser Luque.

På størrelse med jorden eller mer

– Det virker litt kaldt med det første, men hvis denne planeten har en atmosfære i motsetning til Mars, kan den beholde varmen den mottar fra stjernen, og vann kan være flytende, sier han.

Forskerne tror planeten kan være på omtrent samme størrelse som jorden eller opptil dobbelt så stor.

Luque og resten av forskerne skal framover undersøke om den er beboelig. Han tror imidlertid sjansen er liten for det.