mRNA-teknologien er starten på en vaksinerevolusjon

Det virket nesten plutselig da Pfizer-BioNTech og Moderna kom med nye vaksiner mot sykdommen vi kaller Covid-19, bygget på helt ny mRNA-basert teknologi. Men teknologien var slett ikke ny. Det ble demonstrert allerede på 90-tallet at den kunne brukes for å danne de ønskede antistoffene kroppen trenger for å forberede seg mot smitte. For snart ti år siden ble det vist at vaksiner basert på teknologien kunne beskytte mus og griser mot dødelige virus.