Møt Volvos innovasjonssjef i webinar på tu.no

Som følge av koronarestriksjoner blir ikke Nordens største konferanse for elektrisk mobilitet - Nordic EV Summit - gjennomført i 2020. Neste fysiske arrangement er lagt til 21. og 22. april 2021. I mellomtiden kjører arrangørene en serie med webinarer for å holde interesserte oppdatert.

Torsdag 11. juni klokka 15 strømmer vi et gratis webinar på tu.no, med to poster på programmet:

1. Hva er det som gjør de nordiske landene ledende på elbil-overgangen, og hvilke nordiske EV-trender kan være nyttige for andre land å kjenne til?

John Lauring Pedersen fra Opinion presenterer en fersk undersøkelse om årsaker til at nordiske forbrukere velger elbil, og barrierer som hindrer andre i å ta steget. Deretter deltar han i en paneldebatt med Göran Frediksson fra den svenske elbilforeningen og Anna Hilden fra den danske.

Debatten ledes av TU-sjef Jan M. Moberg og generalsekretær i Elbilforeningen, Christina Bu.

2. Jenny Elfsberg er direktør for Volvo Groups Innovation Lab US Hub i Silicon Valley. Hun vil snakke om hvordan Volvo tenker rundt tilkoblede tjenester og digitale løsninger for sine biler.

Nordic EV Summit og Nordic EVS Digital har et internasjonalt publikum, og alle innlegg fremføres derfor på engelsk. Påmelding gjøres her.

Nordic EV Summit og Nordic EVS Digital arrangeres av Teknisk Ukeblad Media, Norsk elbilforening, SAMS og Nordisk energiforskning.