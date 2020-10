Møt Tore som jobber for mer kjernekraft: – En energikilde mange ikke forstår

I dag snakker vi med Tore Kanstad som er styreformann i foreningen Klimavenner for kjernekraft. En nystartet forening som vil avlive myter og redusere frykten rundt kjernekraft. De mener vi trenger kjernekraft for å redusere utslipp av klimagasser.

Historien har vist at på tross av høyt profilerte ulykker er kjernekraft svært trygg. Svært få mennesker har omkommet av strålingsulykker. Avfallet er heller ikke noe problem når vi sammenlikner med avfall og utslipp fra fossile kraftverk.

– Vi må se på hvordan vi kan avkarbonisere raskest mulig, sier Kanstad.

Vi trenger utvikling av ny kjernekraftteknologi og det som kommer er mye tryggere enn de vi bygde for mange år siden. Nå måt vi utvikle og serieprodusere moderne anlegg. Bare det kan hindre kloden å bli for arm og at vi bygger ned naturen med andre svært arealkrevende fornybare kraftverk. Blir de trygge nok vil de også bli billigere for rentene slike anlegg belastes med vil bli mye lavere.

– Hvis man setter avfallet ned i vann, bruker litt stål og betong, er det ikke så farlig lenger, sier Kanstad i denne podkasten.

Podkasten «Teknisk Sett – Moberg & Valmot»

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs podkast Teknisk sett – Moberg & Valmot.

Normalt publiseres Teknisk sett hver torsdag ettermiddag.