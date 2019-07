Møt teknologisjef Peter: Fremtiden på sjøen er elektrisk

Volvo Penta lanserer masse nytt, fra motorer via nye drev som både skyver og trekker, til ny elektronikk som skal gjøre livet mye enklere for brukerne. Selvparkerende båter som overtar styring og motorer er innen rekkevidde.

De nye dieselmotorene er mer effektive og krever mye mindre vedlikehold, men fremtiden er elektrisk. Det mener Volvo Penta også. Kanskje det krever at brukerne reduserer litt på fart, og heller lar seg frakte fram i et mer bedagelig tempo hvor de heller kan lytte til interaksjonen mellom vannet og båten i stedet for dieselmotoren.

Vi snakker med teknologisjef i Volvo Penta, Peter Granqvist.

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

Podcasten Teknisk Sett

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs podcast Teknisk sett.

Følg vår nye side på Facebook!

Hvis du abonnerer på Teknisk sett på iTunes, Spotify eller en annen app, kan du laste ned og lytte til nye episoder hver uke. Vi legger normalt ut nye episoder torsdag ettermiddag, slik at du for eksempel kan laste den ned og høre på vei til jobben på fredager.