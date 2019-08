Møt Ole Gudbrann: Jobben hans er å fjerne ladeangsten din

Andelen elbiler i Norge øker raskere enn noen kunne forutse for noen år siden. Nå begynner ladeangst å ta over for rekkeviddeangsten.

Vi sender podcast hver dag fra Arendalsuka i år. I den første av ukens episoder møter vi sjefen for offentlig ladeinfrastruktur i Fortum, Ole Gudbrann Hempel. Hans jobb er å bygge ut den infrastrukturen i trenger langs veiene og gjøre det i konkurranse med de andre aktørene som har gått inn i markedet for lading.

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

Podcasten Teknisk Sett

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs podcast Teknisk sett.

