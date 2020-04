Møt internasjonale elbil-topper i gratis Nordic EV Summit-webinar

Teknisk Ukeblad Media, Norsk Elbilforening, SAMS og Nordic Energy Research skulle 23. og 24. april ha arrangert Nordens største konferanse for elektrisk mobilitet på The Hub i Oslo. I fjor tiltrakk arrangementet rundt 1000 deltakere fra mer enn 40 nasjoner, og før koronapandemien satte en stopper for alle fysiske sammenkomster, var programmet for årets utgave så å si klart, med rundt 60 foredragsholdere - inkludert flere statsråder og toppsjefer for bilprodusenter.

Nordic EV Summit 2020 er foreløpig utsatt til 8. og 9. oktober. I mellomtiden ønsker arrangørene å kjøre en serie webinarer med noen av de mest spennende foredragsholderne vi håper å se igjen til høsten. Det første går av stabelen torsdag 23. april kl. 15.00, og er gratis. Påmelding gjøres her.

Dette er panelet

Et panel med fire kapasiteter fra næringen skal intervjues av TU Medias toppsjef Jan M. Moberg og generalsekretær i Elbilforeningen, Christina Bu:

Colin McKerracher fra Bloomberg, Julia Poliscanova fra Transport & Environment, Mats Harborn fra Scania i Kina og Polestar-sjef Thomas Ingenlath deltar alle i webinaret.