Møt fiberdronningen som er drivkraften bak Lyses formidable suksess

Hvis noen skal ha få royal tittel utrulling av bredbånd i Norge må det være konserndirektør for tele i Lyse-konsernet, Toril Nag. Hun har blitt kalt både fiberdronning og fiberambassadør for sin rolle som drivkraft bake Lyses formidable suksess, som folk fleste kjenner gjennom Altibox.

Å legge fiber inn i huset til folk fremsto nesten som galskap for 15 år siden. Ingen tenkte på at vi en dag ville strømme TV til alle husstander. Så gikk det også langt bedre enn selv Nag hadde håpet på. Nå er hele 530 000 husstander i Norge koblet til. I mellomtiden har også konkurrentene oppfattet at fiber er tingen. På Inside Telecom-konferansen snakket vi med Nag.

TU publiserer i ei uke daglige podkaster, med utgangspunkt i Inside Telecom-konferansen tirsdag 5. november. Dette er den andre podkasten i miniserien.

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

Podkasten Teknisk Sett

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs podkast Teknisk sett.

Følg vår nye side på Facebook!

Hvis du abonnerer på Teknisk sett på iTunes, Spotify eller en annen app, kan du laste ned og lytte til nye episoder hver uke. Vi legger normalt ut nye episoder torsdag ettermiddag, slik at du for eksempel kan laste den ned og høre på vei til jobben på fredager.