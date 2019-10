Mitsubishi viser fram elbil med gassturbin og AR-teknologi

Mens Mazda er i ferd med å prøve ut om wankelmotoren kan fungere som rekkeviddeforlenger for elektriske biler, ser Mitsubishi en annen vei.

Fire elmotorer

Når Tokyo Motorshow åpner 24. oktober, stiller Mitsubishi med flere nye konseptbiler. En av dem er Mi-Tech, en kompakt, toseters elektrisk SUV-kabriolet med fire elektriske motorer – to på hver aksling. Mer overraskende er det kanskje at gassturbinmotor har fått jobben med å lade opp batteriet og dermed øke rekkevidden. Ifølge Mitsubishi skal den nedskalerte turbinmotoren være gunstig i forhold til vekt og størrelse.

Mitsubishi Mi-Tech får verdenspremiere på Tokyo Motorshow i slutten av oktober. Foto: Mitsubishi

I tillegg til det Mitsubishi omtaler som «fremtidige aktive sikkerhetssystemer» skal konseptbilen være utstyrt med en frontrute med AR-teknologi, altså augmented reality. Dette vil gi sjåføren navigasjon og mye annen databasert informasjon projisert opp på frontruten, og disse informasjonene blander seg med det sjåføren faktisk ser gjennom frontruten.

Mitsubishi har foreløpig ikke røpet detaljer rundt konseptbilens tekniske spesifikasjoner. Derimot vil Mi-Tech også vise en helt ny type sjåførassistent, som ikke bare varsler bilføreren om at det er fare for kollisjon – systemet skal selv kunne ta over ratt og bremser for å unngå ulykker.

60.000 o/m

Flere har forsøkt seg på å bruke gassturbiner i biler, blant annet prøvde Chrysler seg med sin Turbine Car i første halvdel av 1960-tallet. 50 slike biler kom til og med ut til kundene, som skulle teste turbinbilene. Motorene hadde langt færre bevegelige deler enn vanlige forbrenningsmotorer, og utnyttet energien i drivstoffet langt bedre enn vanlige forbrenningsmotorer. Motorene hadde en tomgang på rundt 20.000 o/m, og maksimalt turtall på 60.000 o/m. Ifølge Chrysler kunne turbinmotorene gå på omtrent hva som helst, noe som ble bekreftet da den meksikanske presidenten kjørte en Turbine Car på tequila. Programmet ble imidlertid lagt ned i 1966, da bilene hadde slapp akselerasjon, høyt drivstofforbruk, en tidkrevende startprosedyre – og ikke minst høye produksjonskostnader.

James Bond-teknologi

Også flere andre bilprodusenter har prøvd seg på turbinteknologien, også i senere år. I 1992 bygget Volvo den elektriske prosjektbilen ECC, som hadde en noenlunde lik løsning som Mitsubishi nå skal vise, og på begynnelsen av 2010-tallet utviklet Jaguar noen få eksemplarer av den turbinmatede elbilen C-X75, som du kanskje så i James Bond-filmen «Spectre».