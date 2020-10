MIT utvikler ny maske som tar livet av koronavirus

Et team av forskere fra Massachusetts Institute of Technology (MIT) har utviklet et konsept for en ansiktsmaske som i stedet for å blokkere virus som SARS-CoV-2, dreper dem.

Det skriver MIT i en pressemelding.

– Dette er et helt nytt maskekonsept, som ikke primært handler om å blokkere viruset. Det lar faktisk viruset gå gjennom masken, men bremser det og inaktiverer det, sier Michael Strano, professor i kjemiteknikk ved MIT.

Prototype

Sammen med syv andre forskere fra MIT har han patentert den nye maskedesignen, som fungerer slik at når personen med masken puster inn og ut, strømmer luften gjennom et oppvarmet kobbernett, som ifølge forskerne senker viruspartiklene i luften og inaktiverer dem.

Forskerne jobber for tiden med en prototype og håper å kunne teste sin nye maske så snart som mulig. De har beskrevet det nye maskekonseptet i en vitenskapelig artikkel publisert på vitenskapsserveren bioRxiv, uten å være fagfellevurdert.

De har også sendt inn artikkelen sin til et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift, ifølge MITs pressemelding.

Ingen masker designet for å drepe virus

Allerede i begynnelsen av mars undersøkte Michael Strano eksisterende vitenskapelig litteratur om ansiktsmasker, men fant ingenting om masker designet for å drepe virus.

– Masken vi bruker for øyeblikket er designet for å fange en del av viruset. De gir beskyttelse, men ingen har egentlig tenkt på å inaktivere viruset og sterilisere luften. Det overrasker meg, sier Michael Strano.

Han og de andre MIT-forskerne bestemte seg for å bruke et kobbernett og laget en matematisk modellering for å beregne den optimale temperaturen for å drepe koronaviruset - både når man puster inn og ut gjennom kobbernettet.



Beregningene deres viste at temperaturer på rundt 90 grader Celsius reduserte antall viruspartikler fra flere tusen ganger til flere millioner ganger, avhengig av størrelsen på masken.

Medisinsk steril luft

Forskerne fant ut at de kunne nå denne temperaturen ved å kjøre strøm over et 0,1 millimeter tykt kobbernett, og at denne strømmen kunne drives av et mindre batteri.

Den nåværende prototypen kjører på et 9V batteri som gir nok strøm til å varme opp masken i noen timer, men også for å kjøle luften før den trekkes inn av brukeren.

Det varme kobbernettet er isolert med neopren, som er et isolasjonsmateriale som brukes i blant annet våtdrakter. Dette skal forhindre at masken blir for varm til å bruke.

– Vi viser at det er mulig å ha noe på ansiktet ditt, som ikke er for strevsomt, og som faktisk kan gi deg muligheten til å puste medisinsk steril luft, sier Michael Strano.

De oppvarmede maskene vil være dyrere enn tekstilmasker, men de kan vise seg å være spesielt gunstige i situasjoner der infeksjonsfaren er høy og prisen på en maske er mindre viktig, sier forskerne.

Artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.