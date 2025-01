Mistenker skipet for å ha ødelagt viktig kabel – ankeret er ødelagt

Det maltesisk-registrerte lasteskipet Vezhen er beslaglagt av svenske myndigheter som mistenker at det ødela en viktig kommunikasjonskabel mellom Sverige og Latvia natt til søndag.

Skipet ligger nå utenfor havnen i Karlskrona, der det blir undersøkt.

Eieren av skipet avviser at kabelen ble ødelagt bevisst, men erkjenner at ankeret ble mistet i høye bølger, skriver ingenøren.dk.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Fra ny teknologi til gamle skip: Slik sikrer de skipsfarten verden rundt

Avviser bevisst sabotasje

Bilder tatt av skipets babordanker viser tydelige skader, noe den danske eksperten og orlogskapteinen Jens Wenzel Kristoffersen beskriver som svært uvanlig.

– Jeg har aldri sett et anker komme opp og være skadet på denne måten, sier han til den danske avisen.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters viser AIS-data at Vezhen passerte området hvor kabelen ble skadet, rundt klokken 01.45 natt til søndag.

Eieren av skipet, det bulgarske rederiet Navigation Maritime Bulgare, avviser på sine hjemmesider bevisst sabotasje, men erkjenner at ankeret kan ha truffet kabelen. De hevder situasjonen skyldtes ugunstige værforhold og betegner hendelsen som en «force majeure».

Uvanlige skader

Kristoffersen påpeker at kabelen, som ikke er tykkere enn en hageslange, lett kan bli ødelagt dersom et tungt anker dras over havbunnen.

Samtidig understrekes det at ankere på opptil 12 tonn sjelden får så omfattende skader, med mindre det er steiner eller harde gjenstander på havbunnen.