Saken oppdateres.

Det norskregistrerte og norskeide skipet lyder navnet Silver Dania og seiler mellom St. Petersburg og Murmansk, opplyser Troms politidistrikt i en pressemelding.

Skipet er brakt inn til Tromsø havn. Mannskapet om bord er russiske.

– Mannskap og rederi samarbeider med norske myndigheter og ble med frivillig, opplyser politiet.

– Ikke gjort noe galt

Fraktebåten «Silver Dania» eies av den bergenske rederen Tormod Bo Fossmark.

– Vi har ikke gjort noe galt, sier Fossmark til Fiskeribladet.

Fossmark opplyser at han har vært i kontakt med Utenriksdepartementet siden søndag. Han forklarer at de avtalte å legge til i norsk havn for å kunne sjekkes ut av saken.

– Det er på bakgrunn av en henvendelse fra norske myndigheter. Jeg forstår det slik at de ønsker å sjekke ut alle båter som har vært i området, sier Fossmark.

Han sier det er overraskende at skipet ble innbrakt av politiet.

– Enten er det dårlig kommunikasjon mellom Utenriksdepartementet og Troms politidistrikt, eller så er det viktig for dem å komme overraskende på, med tanke på å ransake skipet. Ikke vet jeg, sier Fossmark.

Rederiet Silver Sea er ifølge Fiskeribladet det eneste rederiet som hjelper russerne med å frakte fisk fra Murmansk til Nederland etter at landet innførte havneforbud for russiske skip i mai 2024.

Mistenkt for grovt skadeverk

Skipet ble innbrakt fredag morgen etter en rettsanmodning fra latviske myndigheter.

– Det er mistanke om at skipet har vært involvert i grovt skadeverk på en fiberkabel i Østersjøen mellom Latvia og Sverige. Politiet er nå om bord på skipet for å ransake, gjennomføre avhør og sikre spor, heter det videre.

På en pressekonferanse fredag opplyser politiet at det er mistanke om at noen om bord har hatt noe å gjøre med hendelsen i Østersjøen forrige helg da en fiberkabel mellom Latvia og Sverige ble ødelagt. Hendelsen karakteriseres som grovt skadeverk.

Politiadvokat Ronny Jørgensen opplyser at skipet ble innbrakt med bistand av kystvaktskipet KV «Bison» i en aksjon ledet av politiet i går kveld.

– Vi har fått en anmodning fra latviske myndigheter om at de ønsker at vi skal gjennomføre etterforskningsskritt på dette skipet, og akkurat nå har vi etterforskere om bord som ransaker skipet, sier han ifølge NRK.

Jørgensen opplyser at de vil gjøre både alminnelig krimtekniske undersøkelser og digital etterforskning.

– Vi tar også avhør av mannskapet om bord. Dette er ett av flere skip man har hatt mistanke om at kan ha hatt noe med dette å gjøre, sier politiadvokaten.

PST er rutinemessig orientert om saken.