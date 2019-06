MOLDE: Lise Lyngsnes Randeberg er den ubestridte lederen av Tekna. Under helgens Representantskapsmøte (R-møte) i Molde ble hun gjenvalgt med akklamasjon. Dermed går hun på sitt sjuende og åttende år som president. Forgjengeren og æresmedlem Marianne Harg som var tilstede i Molde, satt også i åtte år.

– Min Tekna-energi er fornybar, svarer Randeberg kontant da vi spør om hun er motivert for å gå på enda en periode.

Vi har satt oss på en benk utenfor møtehotellet Seilet. Sola skinner fra skyfri himmel og flere av delegatene til R-møtet, i alle fall flere av de yngste, har kastet seg ut i sjøen for å bade.

– Ja, jeg er veldig motivert, men kanskje på en annen måte enn før. Nå brenner jeg mer for de store spørsmålene i samfunnet. Mora mi hadde tre måneders fødselsperm da jeg ble født. Det er et godt bilde på alle velferdsgodene som har kommet i vår tid. Derfor må vi aldri slappe av. Vi må være vaktbikkje for det sosiale sikkerhetsnettet som er bygget opp gjennom flere tiår.

Bærekraft

Dette var også bakgrunnen for at de hadde invitert generalsekretær Luc Triangle i IndustriAll Europe som har sju millioner arbeidstakere som medlemmer. Under «Politisk kafe» fredag kveld holdt han et foredrag om de viktigste utviklingstrekkene for arbeidslivet i Europa, blant annet om de sosiale ulikhetene som blir større i en rekke land. Mange må emigrere for å få seg jobb.

På R-møtet var det også de store utfordringene som skapte mest debatt. Hovedstyret hadde i forkant av møtet forberedt en resolusjon om bærekraft. Den bygget på en undersøkelse om bærekraft blant 12.000 av Teknas nå hele 78.500 medlemmer. Ca. tusen av medlemmene svarte på hvilke av FNs 17 bærekraftmål de ville prioritere om de måtte velge de områdene hvor de mente Tekna kunne bidra mest.

De områdene som fikk høyest score var god utdanning, ren energi for alle, anstendig arbeid og økonomisk vekst, innovasjon og infrastruktur, samt bærekraftige byer og samfunn.

Men i debatten var det mange som advarte mot å plukke ut spesifikke bærekraftsmål. Knut A. Aaneland fra Tekna Fagutvalg sa det slik:

– Vi bør ikke konkurrere om hvilke mål som er viktigst. Og det vil være tidenes katastrofe om Norge sa fra seg den viktigste utviklingskompetansen vi har oppnådd gjennom oljeindustrien.

Æresmedlem Åsmund Knutsen som har 15 år bak seg som konserntillitsvalgt i Aker Solutions og som nå er tilbake i industrien, sa det slik:

– Jeg tror langt flere av medlemmene vil kjenne seg igjen i at dette er viktige oppgaver om vi ikke velger ut noen spesifikke mål. Den faglige bredden er så stor i Tekna.

Sentral i debatten og i utformingen av forslaget som ble vedtatt, var også Sigurd Sagen Vildåsen som har doktorgrad fra NTNU innen nettopp sirkulær økonomi og bærekraft.

Foryngelse

Lise Lyngsnes Randeberg har som president stått i spissen for en fornyelse av hele organisasjonen i Tekna, det gjelder alt fra digitale verktøy som tas i bruk av administrasjonen til hvordan et R-møte gjennomføres. Nå var det Ipad med alt av dokumenter digitalt for delegatene og selv introduserte hun seg med en lengre video hvor hun på ulike måter illustrerte hva et medlemskap i Tekna kan bety.

– Jeg synes denne jobben er morsom fordi den er så kompleks. Ingen dag er lik. Debatten om bærekraft viser hvor sterkt vi står faglig. Og på dette møtet ser vi at en yngre generasjon sivilingeniører engasjerer seg. Jeg tror vi etter denne helgen har tidenes yngste hovedstyre. Jeg gleder meg til å jobbe sammen med disse dyktige medarbeiderne.

En annen grunn til å glede seg er medlemsveksten. De siste to årene har den økt jevnt og trutt. Nå ligger medlemstallet rett i underkant av 78.500.

– Starten på dette året har vært helt eventyrlig. Vi har hatt større vekst enn på mange år det første halve året.

– Hva er årsaken?

– Det er flere grunner, men vi hadde noen tøffe år etter den krisen som kom i kjølvannet av oljeprisfallet. Vi måtte iverksette noen målrettede tiltak for å holde på medlemmene. Nå har vi fått markedets beste bankavtale sammen med de andre akademikerforeningene med. Danske Bank garanterer at den skal være markedets beste. Det samme kan sies om forsikringsavtalen vår med Gjensidige. Dette er det jeg kaller viktige hygienefaktorer for å få nye medlemmer. Og vi vet fra våre egne undersøkelser at dette er viktig. Dernest tror jeg vi står overfor utfordringer i arbeidslivet der vårt faglige nettverk kommer til nytte for veldig mange.

Ny visepresident

Som ny visepresident ble Vidar Faksvåg Hansen(39) fra Molde valgt. Han leder utvikling av elektronikk ved Partnerplasts avdeling i Molde. Som han sier til TU så er «kanskje ikke plastproduksjon helt moteriktig», men bedriften som har sitt hovedkontor i Åndalsnes og lager produkter til subsea, seismikk og akvakultur over hele verden.

­– Jeg har ikke engasjert noe pr-byrå på forhånd for å bli valgt til visepresident, men jeg er veldig motivert, sier Hansen som har ledet Tekna Molde i flere år. De siste to årene har han vært med i Avdelingsutvalget. Og kan hende er han presidentkandidat dersom Lise Lyngsnes Randeberg gir seg da. Han er langdistanseløper og leder av Trollveggen Triathlon Klubb.

De andre nye som går inn i hovedstyret er Bjørn Harald Snersrud. Han er bare 28 år, har ledet Tekna på Kongsberg og jobber i Semcon Norge, Margrethe Esaiassen, professor ved Universitetet i Tromsø og Elisabet Line Haugsbø som jobber med datasikkerhet i DNV GL. Marte Øvrum fra Aker Solutions og Ingvild Johanne Haug fra Equinor, begge forskere/spesialister, fortsetter i styret.