Satsingen skal være et springbrett for bruk av hydrogen i norsk skipsfart, og tirsdag ble fem prosjekter for hydrogenproduksjon tildelt millionstøtte fra statlige Enova.

Det fremgår av en pressemelding fra Enova.

Målet med satsingen er å etablere den første fungerende verdikjeden for hydrogen i Norge, og at hydrogen på sikt kan bli et mer tilgjengelig og bærekraftig drivstoff, også økonomisk, opplyses det.

– Prosjektene som får støtte vil bli del av et nettverk av hydrogenprodusenter langs den norske kystlinjen, fra Slagentangen i sørøst til Bodø i nord, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad, i pressemeldingen.

– Dette vil gjøre hydrogen mer tilgjengelig for de som ønsker å satse på en bærekraftig skipsfart, sier han.

Anleggene skal kunne levere hydrogen til markedet fra år 2027.

– Dette er pionerer som går i front for hydrogen, og sikrer forsyningen langs norskekysten. Det vil sikre grunnlaget for at hydrogen kan utvikle seg til å bli et drivstoff mange kan ta i bruk, sier Nakstad.

40 tonn hydrogen per dag

Prosjektene vil gi en samlet produksjonskapasitet på 120 MW – det tilsvarer rundt 40 tonn hydrogen per dag.

– Den norske maritime sektoren går foran, nok en gang, sier klima- og miljøminister Tore O. Sandvik (Ap) i meldingen.

– Disse prosjektene kan kutte utslippene i Norge, men vil også bidra til omstillingen i resten av Europa og verden, sier han.

Oversikt over de fremtidige hydrogenpunktene langs kysten. Foto: Enova

Samlet vil prosjektene som har fått støtte under Enovas satsing, nå og i 2022, bidra til en utslippsreduksjon på 200.000 tonn CO2 per år, heter det av meldingen.

– Det vi gjør for å utvikle utslippsfrie løsninger for maritim transport her hjemme vil kunne ha betydning langt utenfor våre grenser, sier energiminister Terje Aasland (Ap) i meldingen.

Det tilsvarer 5,5 prosent av de nasjonale utslippene fra sjøfart og fiske på 3,66 millioner tonn CO2 per år, ifølge SSB-tall fra 2022.

– Lykkes vi med disse første prosjektene og utslippskuttene, har vi banet vei for vesentlige utslippskutt fremover, sier målansvarlig for hydrogen i Enova, Sigmund Størset.

Utslippsreduksjonen forutsetter at det investeres i tilsvarende antall fartøy, for å kunne ta i bruk hydrogenet, opplyses det.

Infrastruktur for ammoniakk

Enova har tidligere varslet at det vil komme et tilsvarende program for støtte til bunkringsanlegg for ammoniakk til skipsfarten langs kysten.

– Dette støtteprogrammet vil være en viktig del av satsing, og vi arbeider med programmet nå, sier Størset.

– Vi planlegger med å legge ut foreløpige programkriterier for innspill fra markedet i løpet av første kvartal 2025, og at programmet endelig lanseres i løpet av andre kvartal, sier han.

I desember i 2023 varslet Enova en kraftig styrking av satsingen innen hydrogen og ammoniakk som drivstoff i maritim sektor.

Gjennom nye støtteprogram for både produksjon og infrastruktur for hydrogen, infrastruktur for ammoniakk og støtte til hydrogen- og ammoniakkfartøy.

Målet med satsingen i sin helhet er å realisere de første fungerende verdikjedene for både hydrogen og ammoniakk som drivstoff i Norge.