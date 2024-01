Miljøambisjoner for ny IMO-sjef

Dominguez overtar etter sørkoreaner Kitack Lim, som har vært generalsekretær over to perioder, det vil si åtte år.

Under Lims ledelse og med Norge som en viktig pådriver, har alle de 175 medlemslandene vedtatt kraftigere miljøambisjoner for skipsfarten.

Dominguez lover å jobbe for ytterligere miljøoffensiv og legge vekt på inkludering, mangfold og åpenhet.

Panamaneren har vært direktør for IMOs havmiljøavdeling siden januar 2022. Dermed spilte han en sentral rolle da IMO i juli 2023 vedtok nye, og mer ambisiøse klimamål, deriblant at skipsfarten skal være klimanøytral i 2050. Shipping står for cirka 3 prosent av verdens klimagassutslipp, men er ikke omfatte aa Paris-avtalen.

Spesialrådgiver Sveinung Oftedal fra Klima- og miljødepartementet ledet arbeidet og skaffet full støtte fra alle medlemslandene, både i 2018 og i 2023. Oftedal overlater til ministeren å uttale seg, men håper på et fortsatt konstruktivt og aktivt arbeid for klima- og miljø.

Pensjonert fra nyttår 2024. Kitack Lim fra Sør-Korea har sittet i åtte år som generalsekretær i FNs skipsfartsorganisasjon International Maritime Organization (IMO). Foto: Eirik Helland Urke

Forventninger

Da den panamaneren ble valgt til den 10. generalsekretæren i IMO tidligere i år, sa daværende klima- og miljøminister Espen Barth Eide til TU at Norge ser fram til et godt samarbeid.

International Maritime Organization (IMO) FNs sjøfartsorganisasjon Ansvarlig for regulering av den internasjonale skipsfarten Etablert 17. mars 1948 175 medlemsland Hovedsete i London IMO består av en generalforsamling, råd og fem hovedkomiteer som dekker sikkerhet til sjøs, miljø, juridiske forhold, tekniske detaljer og forbedring av effektiviteten og kvalifisering av mannskap: Den maritime sikkerhetskomité (MSC), den maritime miljøbeskyttelseskomite (MEPC), den juridiske komiteen, den tekniske komiteen og tilretteleggingskomiteen. Alle hovedkomiteer har i tillegg tekniske underkomiteer som forbereder saker.

– Norge har en lang tradisjon for å samarbeide godt med IMOs generalsekretærer, sa Eide.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Vil du jobbe med offensive cyberoperasjoner?

Han påpekte at det først og fremst er de 175 medlemslandene som bestemmer IMOs prioriteringer

– Jeg er sikker på at den nye generalsekretæren vil samarbeidet godt med medlemslandene i å løse de store utfordringene for skipsfarten innen klima, miljø, sikkerhet og andre viktige områder, sa Eide til TU.

Gratulerer

Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide gratulerte Dominguez med utnevnelsen til et spennende og viktig verv.

– Skipsfarten står foran store utfordringer knyttet til det grønne skiftet i årene som kommer, og der vil IMO spille en svært viktig rolle, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide.

Dominguez begynte i IMO-sekretariatet i 2017, først som stabssjef for generalsekretæren, Kitack Lim, før han i 2020 ble utnevnt til direktør for organisasjonens administrative avdeling og i 2022 som direktør for havmiljø.

Han har solid maritim og juridisk utdannelse, og har jobbet innen havner og verft før han startet i Panama sin sjøfartsadministrasjon i 1998.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Samarbeider for å drive vekst innen karbonfangst og -lagring

Se nyttårshilsen fra Arsenio Antonio Dominguez Velasco på IMOs nettsider.