Midlertidig byggeforbud i småhusområder vedtatt i Oslo

Forbudet ble varslet 6. april og kom overraskende på Oslo-boere. Kun søknader som ble sendt inn før denne datoen, vil bli behandlet etter dagens småhusplan. I praksis innebærer det full byggestopp i de aktuelle områdene.

Det er helt nødvendig å innføre et midlertidig forbud, mener Hanne Høybach, avdelingsdirektør for byggeprosjekter i Plan- og bygningsetaten.

– Det gjør vi for å sikre at verdiene som revisjonen av småhusplanen skal forsøke å bevare, ikke går tapt i løpet av tiden fram til en ny og revidert plan blir vedtatt, skriver hun i en pressemelding.

Endringssøknad omfattes av forbud

Høybach forklarer at etaten ville unngå utbygging mens den nye småhusplanen ble utarbeidet. Endringer som ville blitt gjennomført i mellomtiden, ville være irreversible – både når det gjelder små og store prosjekter.

Småhusplanen omfatter rundt 28.000 eiendommer i store deler av byen. 80.000 huseiere er berørt.

Selv om søknader som ble sendt før 6. april blir behandlet, vil endringssøknader vurderes som en ny søknad, presiserer Plan- og bygningsetaten. Det midlertidige forbudet vil altså også gjelde for disse.

Den reviderte planen skal bidra til å skjerme småhusområder for ytterligere fortetting. Det skal også sørge for sterkere vern av grønne områder.

Mye kritikk

Plan- og bygningsetaten har mottatt 211 merknader etter at de varslet et mulig forbud i vår. Både privatpersoner, utbyggere og organisasjoner har tatt kontakt. Mange har protestert, og flere har foreslått ulike former for amnesti for søkere som allerede var i gang med byggeprosjekter. Men forbudet som nå er vedtatt, inneholder ingen oppmykninger fra det varslede forslaget, skriver Aftenposten.

Hvor lenge det midlertidige forbudet vil gjelde, er ikke kjent. Målet er at den reviderte småhusplanen skal behandles politisk i løpet av inneværende bystyreperiode, skriver Avisa Oslo.

Det er mange som har gitt uttrykk for en prosess der de er blitt urettferdig behandlet. Ikke minst ble temperaturen høy da det kom fram at flere utbyggere sendte inn søknader rett før det midlertidige vedtaket ble innført, skriver Aftenposten.

Det er en del unntak fra forbudet: Alle innvendige tiltak, fasadeendringer, vesentlig reparasjon, tilbygg på inntil 15 kvadratmeter og inntil én frittliggende bygning på inntil 36 kvadratmeter som ikke er for beboelse.