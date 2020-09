Merkel sier nei til å støtte fossilbiler

Tross økende elbilsalg i Tyskland – den tyske bilindustrien er innrettet for produksjon av biler med forbrenningsmotor.

Industrien har etterlyst statlige støtteordninger som stimulerer til kjøp av nye biler med forbrenningsmotor, lignende det tyske forbrukere har fått til kjøp av elbiler og ladbare hybrider. Men etter et møte mellom myndighetene og industrien er det klart at forbundskansler Angela Merkel sier nei til dette.

Bakgrunnen for ønsket om støtte er koronasituasjonen. Bilprodusentene har i en periode måtte stenge produksjonen, og salget av biler har generelt gått nedover.

Leverandørindustrien sliter

Bilindustrien er mer enn bare bilprodusentene. Leverandørindustrien utgjør en stor del av sektoren, og her brygger det opp til problemer. For ikke bare sliter de når bilprodusentene produserer færre biler. De er også eksperter først og fremst på teknologi til biler med forbrenningsmotor. Da hjelper det dem lite at myndighetene ønsker å stimulere til salg av elbil.

Det jobber rundt 832.000 mennesker i bilindustrien i Tyskland, skriver Retuers.

Samferdselsminister Andreas Scheuer sa i forkant av møtet at kjøpsstøtte burde innføres også for biler med forbrenningsmotor. Det tente nok et håp for industrien. Men slik blir det altså ikke.

Industrien har blant annet ønsket seg en utvidet vrakpant for å stimulere til salg av nye biler. Det ligger ikke an til at noe slikt innføres nå.

Herbert Diess i samtale med Angela Merkel under lansering av VW ID.3. Foto: Mathias Klingenberg

I stedet skal det etableres ulike arbeidsgrupper som skal komme opp med ulike forslag til hvordan industrien skal finne løsninger i «markedsøkonomikonsepter», særlig med sikte på å forbedre leverandørenes egenkapital slik at de har mulighet til å investere i elektrisk mobilitet.

Skal diskutere videre i november

Forslagene skal diskuteres i en kommende samling mellom industri og myndigheter, skriver Automotive News. Dette møtet skal finne sted i november.

Det kom ellers ingen konkrete tiltak ut av møtet. Merkel sier imidlertid at myndighetene ønsker å støtte utvikling av autonome biler for å sørge for at Tyskland ligger i front. Det er også et mål å legge til rette for raskere internettilkobling til biler. Det skal også legges til rette for bedre ladeinfrastruktur for elbiler.

Hos industrien er det litt varierende respons etter møtet. Volkswagen-sjef Herbert Diess mener at det er viktig at industrien jobber med selvkjørende biler, og ikke glemmer at lovverket for dette er langt mer avslappet i USA og Kina, skriver Automobilwoche.

Volkswagen har kun testet slik teknologi i USA så langt, i et samarbeid med Ford. Det er ventet at Tyskland endrer lovverket sitt for å tillate mer testing neste år, og Diess sier at de som følge av dette vil vurdere å ta mer av utviklingen hjem til Tyskland.

Lederen for bilindustriorganisasjonen VDA, Hildegard Müller påpeker at situasjonen er særlig vanskelig for leverandørindustrien.

– Seier for forbrenningsmotorlobbyen

Den tyske miljøorganisasjonen DUH mener at Merkel ved å ikke ta noen avgjørelser, har gitt forbrenningsmotorlobbyen mulighet til å hindre et reelt systemskifte. DUH-leder Jürgen Resch sier ifølge Automobilwoche at myndighetene klart og tydelig burde si at Tyskland skal bort fra forbrenningsmotorer innen 2025, og med det gi en klar og tydelig retning for industrien.

Det som skjer nå er at planer for økonomisk støtte til produksjon av diesel- og bensinbiler skal utarbeides av flere arbeidsgrupper, mener han.