Merkel om CO2-fangst og -lagring: – Eneste måte å oppnå nullutslippsmål på

I et lengre intervju med forbundskansler Angela Merkel i The Guardian, sier Merkel klart og tydelig at for å nå målet om et utslippsfritt Tyskland i 2050 må de gjenoppta debatten om karbonfangst og -lagring (CCS).

– Jeg er helt overbevist om at dette er noe som kun kan oppnås hvis vi er villige til å fange og lagre CO 2 , sier hun til den britiske avisen.

Tyskland har lenge vært blant de landene som har vært skeptiske til CCS, og norske Bellona, som jobber mye med å få EU til å se på CCS som en nødvendig løsning, håper dette kan bli en vendepunkt.

– Dette er et kraftig politisk signal, sier Olav Øye, seniorrådgiver for karbonfangst og -lagring i Bellona, til Teknisk Ukeblad.

Netto nullutslipp-mål

At CO 2 -fangst og -lagring har et dårlig rykte i Tyskland er det i hovedsak to grunner til. Den ene handler om at det blir knyttet til en forlengelse av kullindustrien, den andre om at mange er redde for lagring av CO 2 i nærheten av der de bor.

Bellona har i mange år jobbet for å få politikere, industri og akademia i landet til å se på en løsning hvor Norge og Nordsjøen kan være lager for Tyskland. Norge har den største muligheten til å kunne lagre store nok mengder CO 2 , milliarder av tonn, på sikt.

– Jeg tror nesten det er første gang en politiker på et så høyt nivå i Tyskland snakker så positivt om CCS. Og at det i tillegg er Merkel betyr mye, sier Øye.

Han mener det kan settes i sammenheng med at en rekke land i EU den siste måneden har foreslått et mål om netto nullutslipp av klimagasser innen 2050.

– Det Merkel nå sier er at de må se på hvordan dette kan gjøres. Tyskland er blant landene som virkelig har nølt, men de har regnet på det og sett på de teknologiske mulighetene, og de vet at de ikke når netto null uten CCS, påpeker Øye.

– Vil tvinge Tyskland til å ta stilling

1,5 graders-rapporten til FN's klimapanel slår fast, og trekker det frem i større grad enn tidligere rapporter, at CCS er en nødvendig teknologi for å nå klimamålene.

Allerede er det flere EU-land som ser på denne teknologien, som Sverige, Nederland og Belgia – i tillegg til Storbritannia.

Håpet til Bellona er at uttalelsen til Merkel kan bidra til et skifte i debatten rundt karbonfangst og -lagring i Tyskland.

– At Merkel nå uttaler seg så klart viser at debatten har tvunget seg frem. Både EU-kommisjonen og flere land, som Sverige, har pekt på CCS som løsningen for å kunne nå netto nullutslipp. Det vil tvinge Tyskland til å ta stilling til CCS, poengterer Øye.

Ber Erna snakke med Merkel

Dersom debatten i Tyskland, og som en konsekvens også andre deler av Europa, nå flyttes til å diskutere konkrete tiltak, vil dette være godt nytt for Norge og det norske fullskalaprosjektet.

Dersom regjeringen lander på en positiv investeringsbeslutning i 2020 eller 2021, er planen at en hel infrastruktur for CO 2 -fangst, -transport og -lagring skal bygges opp og komme i drift innen 2023-2024.

Da vil CO 2 -lageret i Nordsjøen kunne ta imot CO 2 også fra andre steder i Europa. Flere svenske CO 2 -fangstprosjekter har allerede meldt sin interesse, og operatør Equinor er i kontakt med en rekke andre potensielle lagerkunder i Europa.

For en ikke ubetydelig del av prosjektet handler om å vise at en infrastruktur for CCS fungerer, og at det kan tas i bruk internasjonalt, med norsk sokkel som lager.