I januar ble det kjent at Mercedes-Benz planlegger å bygge sitt eget nettverk av hurtigladere i Tesla-stil. Utrullingen begynner i Nord-Amerika før de bygger i Europa. Nå er planene for utbyggingen her kjent.

Deres første ladestasjoner etableres i Tyskland og Frankrike, fortalte Franz Reiner, administrerende direktør i Mercedes-Benz Mobility til nyhetsbyrået DPA. Byggingen skal være i gang, men så langt er ingen stasjoner åpnet. Det skjer ikke før i fjerde kvartal.

Det er ikke ventet noen stor utrulling i år. I USA er det planlagt 20 ladestasjoner i løpet av 2023. Målet er å etablere 10.000 ladeuttak i første omgang. Om det er 10 uttak per stasjon er det altså snakk om å etablere rundt 1000 ladestasjoner.

Av de 10.000 ladeuttakene skal 2000 bygges i USA, og 2000 i Europa. De 6000 resterende settes bygges i hovedsak i Kina i tillegg til noen andre viktige markeder for Mercedes.

Med andre ord: Mercedes har ingen planer om å bli en stor aktør i hurtigladermarkedet. Reiner sier til DPA at de ikke har intensjon om å være overalt med sitt ladenettverk.

950 Tesla-stasjoner i Europa

Til sammenligning har Tesla over 43.000 ladeuttak i sitt nettverk av over 4800 Supercharger-stasjoner i dag, og utvider stadig. I Europa har de rundt 950 stasjoner, og i Asia nær 2000, ifølge Supercharge.info.

Volkswagen-gruppen planlegger å etablere 45.000 hurtigladeruttak innen 2024. Mercedes har imidlertid to ulike strategier. I tillegg til sitt eget nettverk er de også mediere i Ionity, som i dag har 1900 ladeuttak i 24 land i Europa.

Mercedes bygger ikke sitt nettverk alene. I Nord-Amerika er MN8 Energy partner, og eier halvparten. Der skal utbyggingen koste litt over en milliard euro over de neste sju årene. Hvem partneren er i Europa er ikke kjent.

Fordeler for de som kjører Mercedes

Denne trenden med å bygge egne ladekonsepter er ikke helt ny. For eksempel er Audi allerede i gang med å bygge et slikt nettverk i Sentral-Europa, kalt Audi charging hub.

Mercedes og Audi lar alle bilmerker få tilgang til å benytte ladestasjonene, men gjør det mulig for eiere av eget bilmerke reservere et ladeuttak ved stasjonen.

Hos Audi løses dette med et fysisk hinder som sperrer tilgangen til stasjonen før den som har reservert kommer frem.