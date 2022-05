Mer erosjon i kvikkleireområder på Romerike – feilaktig drenering ligger bak flere tilfeller

Feilaktig utført drening fra landbrukseiendommer kan skape farlig erosjon i skredutsatte kvikkleireområder. Bildet viser Tistilbekken kort tid etter at skredet gikk i Gjerdrum. Målet til NVE var den gang at kontrollert erosjon skulle senke bekken to meter. På bildet har bekken allerede gravd seg én meter ned.

(Foto: Joachim Seehusen)