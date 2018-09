Mennesket er på vei til Mars, men eksperten har blitt mer skeptisk enn før

Vi er på vei til Mars, men fortsatt mangler vi en del grunnleggende forutsetninger for å bosette oss på den røde planeten. Hvordan fungerer for eksempel svangerskap og fødsel når tyngdekraften bare er en tredjedel av jordas? Hvordan i all verden skal vi takle tenåringer som er født og oppvokst på Mars? Dette er det forsket lite på.

I denne spesialpodcasten møter vi igjen Eirik Newth, som faktisk er litt mer skeptisk til Marsreiser etter å ha vært på konferanse i USA. For hvordan skal han trives på en planet som ikke tillater kattehold?

