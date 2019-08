Mener rumensk installasjonsleder krevde 10 prosent under bordet for å gi håndverkeren oppdrag

Mandag må to rumenske statsborgere i 30-årene møte i Oslo tingrett tiltalt for grov korrupsjon.

Begge jobbet i byggebransjen i Oslo. Den ene var installasjonsleder i et firma som spesialiserte seg på å pusse opp bad. Han skal ha krevd nær 560.000 kroner fra en underleverandør for at denne skulle få oppdrag.

Håndverkeren, som drev med murerarbeid og flislegging, skal på sin side ha betalt nær 470.000 kroner til installasjonslederen for å få oppdragene. Betalingene skal ha gått gjennom lederens enkeltmannsforetak fra august 2016 og frem til august 2017, ifølge Økokrim.

Krevde inntil 20 prosent

Økokrim mener pengeoverføringene til installasjonslederen var vederlag for at håndverkeren fikk løpende oppdrag.

Betalingen utgjorde 10 prosent og etter hvert 20 prosent av beløpene som håndverkerens selskap fakturerte. Økokrim mener vederlaget ble skjult som betaling for reelle fakturaer.

– Dette er en alvorlig sak fra byggebransjen som gjelder grov korrupsjon. Påtalemyndigheten mener at vi kan bevise at en tiltalt har betalt penger til medtiltalte for å få oppdrag, sier førstestatsadvokat Trude Stanghelle i Økokrim til Teknisk Ukeblad.

Hun legger til at den øvre strafferammen for grov korrupsjon er ti år.

Økokrim har i tiltalen tatt forbehold om at de vil legge ned påstand om inndragning fra installasjonslederen, samt påstand om rettighetstap for begge de tiltalte.

Baderomsfirmaet er nå konkurs etter at de meldte oppbud i 2018. Boet mener imidlertid ikke at konkursen hadde sammenheng med den påståtte korrupsjonen. De peker istedenfor på svakt kundegrunnlag, samt indre stridigheter mellom aksjonærer og ansatte.

Skal selv ha varslet

Det var håndverkeren selv som kontaktet baderomsfirmaet og fortalte om forholdene, ifølge rettsdokumenter. Installasjonslederen skal etter det ha blitt kalt inn på teppet i firmaet høsten 2017.

«Etter avsløringen ble den ansatte kalt inn til drøftelsesmøte. I møtet erkjente han at avtalen eksisterte og at det hadde funnet sted betalinger i omkring ett år», heter det i innberetningen fra boet til baderomsfirmaet.

Dagen etterpå fikk mannen sparken.

Våtromsfirmaet hyret inn advokat og krevde erstatning fra den ansatte. De anslo tapet til å være minst 594.000 kroner. De anmeldte også mannen til Økokrim for grov korrupsjon i januar 2018.

Mannen avviste det erstatningskravet fra den tidligere arbeidsgiveren. Etter dette gikk selskapet rettens vei for å få tatt arrest i mannens formue. De sendte en arrestbegjæring til Oslo byfogdembete. Våren 2018 fikk baderomsfirmaet ta arrest for inntil 518.000 kroner i mannens leilighet og en annen eiendom.

Etter konkursen i selskapet, forsøkte boet å få inn det sivile erstatningskravet i straffesaken, uten å lykkes.

– Boet har fulgt opp det sivilrettslige erstatningskravet overfor politiet, men fikk tidligere i år beskjed fra politiet at de ikke ville medta det sivile kravet i straffesaken, forteller bostyrer Niels R. Kiær hos Rime Advokatfirma.

Økokrims begrunnelse var at firmaet ikke var umiddelbart skadelidende som følge av de straffbare handlingene, ifølge ham. Bostyreren forteller videre at konkursboet ikke har midler til å forfølge dette kravet videre.

Arrestkjennelsen mot mannen ble i sommer opphevet.

Erkjenner ikke straffskyld

Verken håndverkeren eller installasjonslederen erkjenner straffskyld etter tiltalen.

– Han erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen, sier installasjonslederens forsvarer Trond Eirik Aansløkken ved Djerv advokatfirma.

Klienten hans bestrider at pengeoverføringene var vederlag for oppdrag fra firmaet der han var ansatt.

– Fakturaene knytter seg til en særskilt avtale om nødvendig opplæring av ansatte hos en underleverandør. Denne opplæringen skjedde adskilt fra hans funksjon som installasjonsleder, forteller forsvareren.

Advokaten forteller at klienten opplever saken som svært belastende.

Installasjonslederen er i dag styreleder for et annet firma som har spesialisert seg på oppussing og rehabilitering.

Også den tiltalte håndverkeren avviser skyld.

– Han nekter straffskyld. Han bekrefter at det har vært en pengestrøm mellom de to aktuelle selskapene, men han mener at han ikke har gjort seg skyldig i korrupsjon, sier advokat Jan Erik Teigum, som er forsvarer for håndverkeren.

Saken starter i Oslo tingrett mandag 2. september og det er satt av to uker.

Overfakturering er typisk eksempel

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg har publisert en veileder for å unngå korrupsjon. Ifølge den er tilfeller av overfakturering ikke et uvanlig eksempel på korrupsjon i byggebransjen.

«Det mest typiske er kanskje at en oppdragsgiver overfaktureres, slik at den interne kan motta ‘utilbørlige’ fordeler gjennom å godkjenne uriktige fakturaer og derved få tilbake hele eller deler av det som blir fakturert for mye», heter det i veilederen.

De henviser blant annet til den såkalte Kongsbergsaken, der anleggslederen for et større byggeprosjekt i Kongsberg hadde fullmakter til å inngå kontrakter med underleverandører.

Da en kontrakt med en av underleverandørene ble forlenget, krevde og fikk anleggslederen minst 160.000 kroner. Mannen ble dømt til syv måneder fengsel, av det var 60 dager betinget.

– Det er relativt få dommer som gjelder dette. Det er forhåpentligvis fordi det ikke noe stort problem i seriøse bedrifter og det kommer gjerne ikke frem før andre kritikkverdige forhold blir avdekket, forklarer Jan Olaf Dukan, advokat i Entreprenørforeningen, på generelt grunnlag.