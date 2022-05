Melkøya-oppstarten utsettes igjen

Etter en rekke utsettelser skulle LNG-anlegget til Equinor på Melkøya i Finnmark startet opp igjen i dag. Anlegget har nå vært stengt i 601 dager, etter brannen i september 2020.

Det var Reuters som først meldte at oppstarten på Hammerfest LNG er utsatt nok en gang, etter opplysninger fra Gassco. Oppstarten var planlagt 17. mai, men ble utsatt 6 dager, etter at Equinor fant feil i en kompressor.

Equinor opplyser til Teknisk Ukeblad mandag morgen at de er ferdige med utbedringene av kompressoren, men at det gjenstår noe testing av denne.

– Dersom testene gjennomføres som planlagt, kan vi starte opp drift på anlegget fra tirsdag, sier pressetalsperson Eskil Eriksen.

LNG-produksjon om fire dager

Oppstarten vil foregå med en stegvis opptrapping av drift på anlegget.

– Dette er en omfattende og krevende prosess, og vi vil bruke tiden vi trenger for å sørge for en sikker oppstart. Dersom alt går som planlagt vil vi da produsere LNG til tank 27. mai, som vi rapporterte til markedet i henhold til våre forpliktelser i går kveld, opplyser Eriksen.

Equinor meldte i forrige uke at de er ferdige med reparasjonsarbeidet på anlegget etter brannen og at anlegget forberedes for oppkjøring frem mot produksjon. Selskapet har dessuten meldt fra til Petroleumstilsynet at de nå har fulgt opp alle pålegg de fikk fra myndighetene etter brannen.

Brannen på anlegget har trolig kostet selskapet titalls milliarder, men akkurat hvor mye får vi kanskje aldri vite.