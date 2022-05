Oppstarten på Melkøya er utsatt igjen

Ekstra tid

– Hammerfest LNG er klargjort for produksjon, men vi tar den ekstra tiden vi trenger for en sikker oppstart av anlegget, sier Grete B. Haaland, direktør for landanlegg i Equinor, i meldingen.

I utgangspunktet skulle oppstarten av anlegget skje 31. mars i år, men Equinor meldte alt i januar at den ville bli forsinket, på grunn av omfattende utbedringer og smitteverntiltak, med 17. mai som ny dato. Nå er altså også denne oppstarten skjøvet på.

Anlegget har vært stengt siden brannen 28. september 2020, og har dermed vært nede i mer enn ett år og 7 måneder. I den perioden har heller ikke det tilknyttede Snøhvit-feltet i Barentshavet produsert gass.

Equinor vil ikke gå ut med tall på hvor mye brannen har kostet dem, men Anders Opedal har tidligere beskrevet kostnaden som «betydelig». Trolig er det snakk om mer enn 20 milliarder kroner bare i tapte inntekter.

Har oppfylt påleggene

Equinor har nylig bekreftet til Petroleumstilsynet (Ptil) at de har oppfylt pålegget de fikk etter granskingen av brannen på Melkøya. I meldingen påpeker selskapet at anlegget nå er klargjort for oppstart, etter omfattende reparasjons- og forbedringsarbeid.

Oljeselskapet fikk samtidig et omfattende pålegg med to punkter som måtte være oppfylt før oppstart av anlegget. Ptil har også nylig bekreftet at deres oppfølging av granskingen og pålegget er over.

Ptil mener et forfilter i luftinntaket selvantente på grunn av høy overflatetemperatur i avisingssystemet, som skal hindre at det kommer is inn i turbinen. Filteret var fullt av insekter, slik at selvantennelsestemperaturen ble senket.

Ptils granskingsrapport fra april 2021 påviste «alvorlige brudd på regelverket». Rapporten pekte på mangler innen ledelse og styring, bemanning, risikoanalyser, vedlikehold og oversikt over eksterne beredskapsressurser.

Store skader

Brannen førte til stor brannskader på anlegget. I tillegg har store mengder sjøvann fra slokkearbeidet skadet andre hjelpesystemer, som elektroutstyr og kabler i anlegget.

Her kan du lese hele historien om hva som skjedde da det brant på Melkøya.

Arbeidet med å reparerer skadene har vært omfattende. Equinor har blant annet sjekket 22.000 komponenter, de har måttet skifte ut 180 kilometer med kabler på anlegget og det skal være gjennomført reparasjoner av avansert utstyr og kompressorer. I tillegg er det gjennomført en planlagt revisjonsstans og ordinært vedlikehold.

Smitteverntiltak har også komplisert arbeidet, og forsinkelsene har i stor grad vært knyttet til dette, ifølge Equinor.