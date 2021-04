Melkøya-brannen skyldtes selvantenning: Filter hadde ikke blitt skiftet siden 2015 og var fullt av insekter 

Equinors gassprosessanlegg på Melkøya er fortsatt nedstengt etter brannen i september 2020.

Nå er Petroleumstilsynet (Ptil) ferdig med granskingen etter brannen, hvor de avdekket alvorlige regelbrudd, og har gitt pålegg til Equinor.

Brannen oppsto i luftinntaket til turbin 4, nærmere bestemt i filterhuset, som er et lukket rom av stål med filtre som skal rense lufta før den kommer inn i turbinen.

Ptil tror at et forfilter i luftinntaket selvantente på grunn av høy overflatetemperatur i avisingssystemet, som skal hindre at det kommer is inn i turbinen.

Ikke byttet siden 2015

Likevel var det ikke tilfeldig at nettopp disse filtrene tok fyr, ifølge Ptil. I 2016 gikk Equinor over fra å skifte filter annethvert år, til at filtrene skulle byttes etter tilstand.

– Det har kommet fram at filtrene ikke hadde vært byttet siden 2015, og undersøkelser har vist en opphopning av biomasse i filtrene, i hovedsak insekt. Det kan ha senket selvantennelsestemperaturen, sier Bente Hallan som la fram granskningsrapporten på vegne av Ptil.

Ifølge Ptil har ikke Equinors rutiner beskrevet hva som skulle utløse filterbytte.

Det var også registrert en anbefaling om å bytte filter etter en lekkasje av hetolje i 2019, men dette var ikke blitt gjort.

Forfiltrene er utformet som posefiltre, mens finfiltrene er montert inn i kassetter. Begge filtertypene er fra produsenten «Camfil», og denne typen filtre er vanlig i oljeindustrien. Filtrene har i databladet oppgitt en maks designtemperatur på 70 °C. Foto: Ptil

Åpnet ventil ga høy varme

Equinor har klart å gjenskape slik selvantenning i branntekniske forsøk, der de brukte filter av samme type og alder som i brannen. Under forsøk fikk man selvantenning på 170 grader etter 160 minutter.

Slik så filtrene ut etter brannen. Foto: Ptil

På grunn av varme fra varmeveksleren (260 °C) i anti-isingspanelene, kan temperaturen i forfiltercellene ha vært 175 – 199 °C da brannen oppsto, skriver Ptil.

Da brannen oppsto var Turbin 4 ute av drift, etter en driftsstans på grunn av problemer i strømnettet. Noen hadde da manuelt åpnet reguleringsventilen for hetoljetilførsel til anti-isingspanelene, for å bli kvitt overskuddsvarme i hetoljekretsen.

Dermed var overflatetemperaturen på anti-isingspanelene høy. Når turbinen ikke er i drift, stopper også luftstrømmen som kjøler antiisingspanelene.

Sju tilfeller av smelting i 2013

I 2013 hadde Equinor på Melkøya sju tilfeller av smelting av slike filterkassetter fordi reguleringsventilen var åpnet manuelt for å kvitte seg med overskuddsvarme.

Disse hendelsene ble ifølge Ptil håndtert internt og ikke gjort kjent for alt relevant personell. Dermed ble dette fortsatt praktisert, sju år etterpå. Ventilen hadde stått åpen hele den siste uka før brannen, og sto 60 prosent åpen da antenningen skjedde.

At ventilen ble regulert manuelt når turbinen ikke var i drift, er ikke i henhold til instruksen, men relevant personell hadde ikke informasjon om tidligere hendelser, ifølge Hallan.

For lav bemanning

Ptil sier at anlegget har relativt få personer å spille på når det gjelder teknisk drift.

– Bemanningen i teknisk avdeling er redusert og de ansatte har hatt problemer med å ta unna oppgaver. Man har utsatt vedlikehold og modifikasjoner, og flyttet sluttdato for jobber. De ansatte har også hatt mindre tid til å vurdere tilstand på barrierer på anlegget, sa Hallan da hun presenterte rapporten.

Hallan sa også at Equinor har stor tillit til at mennesker skal bidra til at alvorlige hendelser ikke skal oppstår, og at det ikke er gjort noen vurdering av sannsynligheten for feilbehandlinger.

Ptil beskriver også driften av anlegget som «hendelsesstyrt», fordi man ikke har hatt tilstrekkelig personell til drift og vedlikehold.

Dette ble påpekt av Ptil både i 2017 og i 2020, og er også erkjent av Equinor selv.

Åpen flamme, men ingen alarm

Like etter klokka 10 på branndagen kom det feilmelding fra to gassdetektorer i filterhuset i turbin 4. Siden turbinen ikke var i drift, ble det ikke sjekket ut eller oppfattet som relevant. Man antok at feilmelding skyldtes skitten optikk.

Klokka 15.40 blir det derimot observert røyk og åpen flamme, og det blir varslet manuelt via radio. Det går ingen alarmer i kontrollrommet. Fabrikkområdet evakueres raskt.

På et tidspunkt ga brannen et rørbrudd i avisingssystemet, så brannen fikk tilført olje fra hetoljesystemet. Det var ingen måte å stoppe tilførselen på.

Brannen ga store materielle skader på filterhuset i turbin 4 og utstyr i filterhuset. Men de store skadene kom ifølge Ptil på grunn av slukkearbeidet med sjøvann.

Det var ikke stabil drift på anlegget i tida før brannen, og det var gasslekkasjer i forbindelse med oppstart av anlegget. Ptil ser ikke disse i direkte sammenheng med brannen.

SAFE: – Har kuttet seg til en storulykke

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst i Safe sier til Stavanger Aftenblad/E24 at Equinor har kuttet seg til en storulykke.

– Her ser vi i klartekst betydningen av å gå fra jevnt, regelmessig vedlikehold til vedlikehold når det trengs. Hadde det vært jevnt vedlikehold, ville dette forfilteret som selvantente, vært byttet ut, men nå var det ikke skiftet siden 2015, sier Rysst.

Hun mener Petroleumstilsynet nå avdekker funn som tillitsvalgte har ropt varsko om lenge, men at tillitsvalgte alltid blir møtt med at kutt ikke skal ramme sikkerheten.

– Det har vært utfordringer med bemanning og kompetanse. Vi mener at det er blitt sånn fordi kostnadskuttene har vært for store. Det er blitt gjort kutt som har vært av sikkerhetsmessig betydning, sier Rysst.