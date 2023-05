Equinors LNG-anlegg på Melkøya utenfor Hammerfest i Finnmark ble evakuert som følge av en gasslekkasje onsdag. Meldingen om lekkasjen kom inn til nødetatene klokken 11.17. Politiet og brannvesenet rykket ut.

Petroleumstilsynet (Ptil) opplyser til TU klokken 15.00 at de har fått melding om at akuttfaren er over, men at de foreløpig ikke vet noe om størrelsen på lekkasjen eller potensialet.

– Vi ser alvorlig på hendelsen og følger opp videre mot Equinor, sier pressekontakt Øyvind Midttun i Ptil.

Evakuerte

Lekkasjen skal være lokalisert til en 450 kubikkmeter stor tank, ifølge VG. I den siste oppdateringen fra politiet i Finnmark, klokken 12.15, skriver de at de jobber med å kartlegge omfanget.

– Det er ingen umiddelbar fare for verken brann eller eksplosjon, uttalte Theodor Weberg Ellingsen i Finnmark politidistrikt til VG.

Pressetalsperson i Equinor Kjetil Eide jar bekreftet til TU at det er en gasslekkasje på anlegget, og at nødetatene har mønstret.

– Anlegget er evakuert og vi jobber med å trykkavlaste anlegget, som er en form for sikring, sa han i 12-tiden onsdag.

Anlegget er stengt ned og det er opprettet en sikkerhetssone på 300 meter.

Ett år siden oppstart etter brannen

I september 2020 brøt det ut en brann på det samme anlegget, som førte til nedstengning i halvannet år, mer enn 600 dager. Først i mai i fjor startet anlegget produksjonen igjen.

Anlegget produserer flytende gass, LNG, som vanligvis utgjør fem prosent av norsk gasseksport, med 6,5 milliarder kubikkmeter gass i året.