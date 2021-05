Med to undervanns-vinger får de båten til å fly

Avansert teknologi må til om vi skal få ned energiforbruket i raske båter. En måte å gjøre det på er å sørge for at minst mulig av båten berører vannet. Ideen er ikke ny. Det sies at telefonoppfinner Alexander Graham Bell var den første som brukte hydrofoiler til dette.

I dag er teknologien veldig forskjellig. Ingeniøren Petter Mørland Pedersen i selskapet Lift Ocean har bygget en undervanns-vinge som løfter båten opp fra vannet. Den er montert under tyngdepunktet i båten og står for hele løftet. Til å assistere med balansen er det en mindre vinge bak.

Det å flytte seg raskt på sjøen er veldig energikrevende. Det vet alle som fyller bensin eller diesel på båten, men de to vingene sørger til sammen for både hastighet og komfort. Det gjør de i tillegg til å redusere energiforbruket kraftig. Når dette kombineres med lette skrog i karbonfiber, og algoritmer som kontinuerlig justerer vinkelen på vingene, snakker vi om en ny type sjøtransport.

Det må til om vi skal kunne kaste ut drivstofftanken og stempelmotoren til fordel for batterier og elmotorer. Med opptil 80 prosent lavere forbruk er den samme el-revolusjonen tilgjengelig for raske båter som den som har skjedd med bilen.

Mørland Pedersen samarbeider nå med et stort malaysisk logistikkselskap om å bygge en ny generasjon havnebåter i Singapore basert på eldrift og de nye undervannsvingene. De vil ha 700 nye slike båter. Det er vel nok til å vekke interessen og få fart på både vinger og elektrifisering.

I dag snakker vi med Petter Mørland Pedersen.

Teknisk Sett: Moberg & Valmot

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs podkast Teknisk sett.

Normalt publiseres Teknisk sett hver torsdag ettermiddag.

Elbil – Teknisk sett

TU har også startet podkast om elbiler. Elbil – Teknisk sett vil vanligvis publiseres hver tirsdag ettermiddag, og er tilgjengelig både som rent lydopptak og med video på TU.no.

Her finner du Elbil – Teknisk sett: