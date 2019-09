Med solceller på 1300 kommunale tak vil Oslo bli landets største solenergiprodusent

– Ambisjonen vår er å bygge ut solenergi på alle kommunale bygg, sier byrådsleder Raymond Johansen til Teknisk Ukeblad.

Lykkes han, vil Oslo kommune bli landets desidert største solenergiprodusent. Kommunen eier tusenvis av kvadratmeter med takareal, og er landets største eiendomsutvikler.



– Vi tror det skal gå ganske så greit å få flertall for dette, sier Johansen til TU. Ap sitter som kjent med makten i Oslo, og styrer kommunen sammen med SV og Miljøpartiet De Grønne.

– Vi starter med de prosjektene som er mest lønnsomme. Etter hvert som prisene på solstrøm synker, skal vi rulle det ut over stadig flere av kommunens tak, sier Johansen.

– Enorm signaleffekt

Oslo kommune eier vel 1300 undervisningsbygg, omsorgsbygg, samt kultur- og idrettsbygg. I tillegg eier kommunen over 12.000 boligbygg. Johansen sier det er Aps mål å bygge ut solceller på det aller meste, der forbeholdene ligger til rette for det. Han vil starte med de 1300 nyttebyggene.

– Vi har rundt 200 skoler, flere hundre barnehager, 60 sykehjem, i tillegg til idrettshaller og hundrevis av andre tak i kommunal eie. Får vil til dette, vil det ha stor betydning for Oslo kommune, men også for solenergibransjen, sier Johansen.

Til sammenlikning er vel 3500 norske solcelleanlegg i dag tilknyttet nettet, ifølge solcelle-leverandøren Otovo. Planene til Oslo Ap vil dermed bety en mangedobling av markedet.

Ragnhild Bjelland-Hanley i Solenergiforeningen, er full av lovord om prosjektet.

– Signaleffekten vil være enorm, sier hun.

Også daglig leder i Otovo Andreas Thorsheim er positiv:

– Dersom dette blir en realitet, vil det være et vesentlig bidrag for å få flere billige paneler i Norge.

Ifølge Thorsheim har det lenge vært utfordrende å få med seg offentlig sektor i utbygging av solceller i Norge.

Vil inngå partnerskap

Da Brynseng skole i Oslo ble bygd i 2016, ble det installert solceller med 166 kWp effekt, det største i landet i sitt slag. Her ble det også installert energibrønner og varmepumper. Selv i mørkeste februar, med lav vintersol og masse snø, har Brynseng skole hatt en elektrisitetsproduksjon som har dekket 120 av de 180 kilowattene skolen trenger i løpet av en dag.

Den svarte fasaden på Brynseng skole består av solceller som ofte produserer mer energi enn skolen bruker. Foto: Eirik Helland Urke

Også på Oslo rådhus har kommunen installert solceller. Men til tross for de gode erfaringene har investeringskostnaden så langt vært et hinder for videre utrulling. Miljøpolitisk talsperson i Oslo Arbeiderparti Andreas Halse sier han derfor ønsker et partnerskap med et pengeforvaltningsfond for å redusere investeringskostnaden.

– Å installere solceller betaler seg over tid, men det året det skal settes opp må det veies opp mot andre gode formål som investeringer i sykehjem, barnehager og fotballbaner, sier han til TU.

Derfor ser han og Arbeiderpartiet ser for seg at kommunen skal inngå partnerskap med et pensjonsfond eller andre.

– En mulighet er at pensjonsfondet bygger kraftverk på våre tak, mot at vi inngår en langsiktig kraftkjøpsavtale av dem, sier han. Slik vil investoren få en langsiktig kraftavtale og kommunen få forutsigbare kraftpriser, mener Halse.

Har lært fra andre land

Modellen Arbeiderpartiet skisserer er ikke ulik den som i dag benyttes for å finansiere store solkraftverk i resten av Europa. I Spania er flere store solkraftverk bygd med penger fra langsiktige kraftkjøpsavtaler. Thorsheim i Otovo sier det samme er vanlig i USA.

– Slike avtaler er veldig vanlig i andre land. Lokale energiløsninger er jo veldig likt eiendom. Det krever kapital som siden gir kontantstrømmer, sier Thorsheim.

Halse sier målet først og fremst er å spare penger, men også styrke en viktig bransje i vekst.

– Vi kan rulle ut solenergi og bidra til at solenergimarkedet i Oslo og Norge vokser, samtidig som vi sparer penger. Det er mange av enhetene våre som får problemer når strømregningene svinger mye, slik de har gjort de siste årene. Derfor er stabile strømregninger viktig for oss.

– Norge tjener også på at Oslo går «all in»

Bjelland-Hanley i Solenergiforeningen mener et slikt tiltak vil være viktig for å øke kompetansen om solenergi i offentlig sektor og gi solenergibransjen et dytt framover.

– I et stort perspektiv vil et større hjemmemarked betyr at man kan ta større posisjoner internasjonalt. Det bykset den norske bransjen kan gjøre med et slik tiltak, er viktig.

Også Thorsheim i Otovo mener det vil ha avgjørende betydning for bransjen om en stor eiendomsaktør som Oslo kommune går «all in» i solenergi.

– Først og fremst vil jo Oslo kommune tjene penger på det, som kan få en lavere strømregning. Men sekundært vil også Norge tjene på det, som kan lagre mer vannkraft om vinteren.