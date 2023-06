MDG med klimakritikk av budsjettet – SV er delvis enig

Mange ord og lite penger, sier MDGs Lan Marie Nguyen Berg om klimaavtrykket i budsjettavtalen til SV, Ap og Sp. Også SV erkjenner at det går for sakte.

– Med dagens tempo ligger vi ikke an til å nå klimamålet, medgir SVs budsjettforhandler Kari Elisabeth Kaski overfor NTB.

Tirsdag la SV sammen med regjeringspartiene Ap og Sp fram avtalen om revidert nasjonalbudsjett. Men ansvaret for det lave klimatempoet skyver Kaski rett i fanget på regjeringen.

– Dette mener jeg er Jonas Gahr Støre og regjeringens ansvar. SV kommer til å være pådriver i budsjettforhandlinger, men vi kan ikke bære det ansvaret alene, sier Kaski.

Partikollega Lars Haltbrekken stemmer i, og forteller om et Ap som skryter av klimatiltak som SV har fått igjennom.

MDG etterlyser oljeseier

Blant tiltakene SV ikke fikk gjennom i budsjettforhandlingene, var nye grep for å begrense utslippene fra olje- og gassindustrien.

– Vi vet at vi har veldig dårlig tid til å kutte utslipp, og det er ingen endringer i oljepolitikken for å få kuttet de store utslippspostene, sier MDG-nestleder Berg.

Avtalen sier ikke noe om hvem som skal betale for at offshore-installasjoner skal elektrifiseres med havvind, påpeker Lan Marie Nguyen Berg, nestleder i MDG. Foto: Carina Johansen/NTB

Hun etterlyser en tydelig oljeseier i enigheten om revidert nasjonalbudsjett mellom SV og regjeringspartiene, som ble presentert tirsdag formiddag.

Blant annet er MDG-nestlederen kritisk til at oljeskattepakken fortsatt ligger fast. Hun mener det binder opp kompetanse og kapital som trengs i de grønne næringene.

– Denne budsjettenigheten er klimasmuler. Det er mange ord, og lite penger til å faktisk gjennomføre tiltakene, sier Berg til TU.

Det samme mener Verdens naturfond (WWF).

– Vi skulle gjerne sett en oljeseier, men ansvaret for et mer ambisiøst budsjett for 2024 ligger hos Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Vårt fotavtrykk på klima og natur må ned, det er ingen vei utenom å gjøre noe med oljesektoren, sier generalsekretær Karoline Andaur.

Forteller ikke om staten skal betale for offshore-elektrifiseringen

I avtalen som ble lagt fram tirsdag, er SV og regjeringen også enige om at regjeringen skal legge fram tiltak for å elektrifisere offshore-installasjoner ved hjelp av havvind i 2024.

Berg påpeker at regjeringen ikke forteller om det er skattebetalerne som skal betale for elektrifiseringen, eller om oljebransjen selv må ta regningen for egne utslipp.

– Samtidig får havvindsatsingen som skal gi strøm til bedrifter og folk, ingen konkrete løfter eller penger, påpeker hun.

Hevder sol-løfter ikke følges opp med penger

I budsjettet ble SV, Ap og Sp også enige om at det skal settes et nytt mål for solenergi på 8 TWh innen 2030.

– Det er bra at regjeringen nok en gang sier at de skal satse på solceller. Men de setter ikke av noen penger til det, sier Berg.

– Dermed blir det bare tomme ord nok en gang, selv om Stortinget ga en marsjordre på solenergi-satsing i høst og MDG fikk enstemmig vedtatt en nærenergireform for noen uker siden.

Stor miljøavstand

I den ferske budsjettavtalen er de tre partiene også blitt enige om andre klima- og miljøtiltak, som økt bruk av biodrivstoff og mer støtte til store kollektivprosjekter i byene.

Samlet vil tiltakene ifølge Kaski redusere utslippene med flere hundre tusen tonn CO 2 neste år. Men det er langt fra nok, medgir hun.

– Det er ingen tvil om at avstanden mellom regjeringen og SV politisk er på miljø. Hvert miljøpunkt var en kamp å få gjennom. Derfor er jeg så tydelig på det ansvaret Sp og Ap har for å nå klimamålene, sier Kaski.

Mener Ap skryter av tiltakene SV har kjempet gjennom

Kaskis partikollega Lars Haltbrekken sier til TU at de det siste halvåret har sett Ap skryte av en rekke klimatiltak.

– Felles for disse er at de er satsinger SV har fått gjennomslag for i ulike budsjetter, sier han.

Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal nå klimamålene innen 2030. Da må det kuttes 100 ganger mer enn i fjor, påpeker han.

– Vi ser ikke at regjeringen kommer med tiltakene. Det er det SV som gjør. Støre og Vedum må nå stille opp og gjøre det de sier de skal gjøre.