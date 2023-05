MDG krever at regjeringen griper inn mot biogass-kutt

– Det er uforståelig at Enova velger å stanse støtten til biogasslastebiler nå. Det vil føre til flere diesellastebiler på veiene, mer lokalforurensning og høyere klimagassutslipp, sier stortingsrepresentant for MDG, Rasmus Hansson, til NTB.

Nyheten om at statsstøtten kuttes kom dagen etter at en enstemmig energi- og miljøkomité på Stortinget ble enige om å be regjeringen legge fram en handlingsplan for økt produksjon og forbruk av biogass.

– Likevel velger altså Enova å gjøre nøyaktig det motsatte. Det er uakseptabelt. Jeg forventer at klima- og miljøminister Espen Barth Eide rydder opp, sier Hansson.

Har delt ut 1 milliard kroner

Enova er et statlig støtteorgan som tilhører Klima- og miljødepartementet. Kuttet i støtten har tidligere fått kritikk av både NHO og miljøstiftelsen Zero.

Nå varsler MDG at de vil fremme et forslag i Stortinget som ber regjeringen om å reversere kuttet.

– Regjeringen er ikke i nærheten av å nå sine egne klimamål for transportsektoren. Da er det åpenbart feil tidspunkt å kutte i støtten til biler som går på det kanskje mest miljøvennlige drivstoffet som finnes, sier Hansson.

– Politisk uholdbart

Enova har siden 2009 støttet ulike deler av biogassektoren med om lag en milliard kroner. Det har gitt en rekke produksjonsanlegg for biogass i Norge, 864 biogasskjøretøy samt 29 fyllestasjoner for biogass.

Begrunnelsen for å kutte støtten er at Enova vil «prioritere områder hvor man kan forvente en større teknologiutvikling».

– Enovas enøyde teknologifokus er i ferd med å bli et problem for klimapolitikken i Norge. Klimaproblemet må løses med god, helhetlig ressursforvaltning. Et av de beste eksemplene på slik god, helhetlig ressursforvaltning er økt satsing på biogass. At Enova direkte motarbeider dette, er politisk uholdbart, sier Hansson.

Regjeringen: Enige om målet

Enova ønsker ikke å kommentere kritikken og henviser til Klima- og miljødepartementet.

Statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad (Ap) i Klima- og miljødepartementet forsvarer Enova-kuttet.

– Her er vi nok enige om målet, men ikke om veien dit. Alt som kan elektrifiseres, skal elektrifiseres, sier hun.

Hun opplyser at drift av biogasskjøretøy ser ut til å bli dyrere enn drift av elektriske kjøretøy.

– Så det vil være uheldig å låse inn næringslivet i mange år med det som kan være et dyrere alternativ. En stadig knappere tilgang på råstoff og økende etterspørsel fra skipsfarten og industrien trekker prisen opp, sier statssekretæren.

Vil få ned kostnadene

Regjeringen vil nå forsøke å få ned kostnaden på selve biogassen, slik at den igjen kan konkurrere med elektrisitet.

– For å få til det, retter vi innsatsen mot produksjon av gassen og innovasjon der, sier Syrstad.

– Å støtte biogasskjøretøy vil ikke lenger være i tråd med statsstøtteregelverket. Det må vi forholde oss til.