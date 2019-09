Mazda kommer sent med elbil – som får liten batteripakke

Mazda har ikke akkurat hatt bråhast med å komme seg inn på elbilmarkedet. Men nå er den forholdsvis lille japanske fabrikken i siget. Rundt 40 journalister fra hele verden har nylig vært i Oslo for å se og prøve en forproduksjonsutgave av Mazdas kommende elbil, som offisielt skal lanseres på motormessen i Tokyo i oktober.

Men la oss hoppe rett til det kanskje viktigste her: Batteriet.

Moderat batteri

Mazda har puttet en vannkjølt batteripakke på bare 35,5 kwh i den nye bilen, som altså ikke kommer på markedet før neste år. Så mye tør vi påstå om fremtiden, at hvis kundene står i kø utenfor landets Mazda-butikker neste år, så er det neppe på grunn av batteripakken. Batteriet på Mazdas ennå ikke produserte elbil er mindre enn det som står i VW sin e-Golf, som er på full fart inn på elbilhistoriens bilkirkegård.

I batterikappløpet som verden nå står med begge beina oppi, kan batterikapasiteten bli en hodepine for Mazda. Rekkevidden er ikke oppgitt, men det er nå engang slik at batterikapasitet og rekkevidde henger tett sammen. For eksempel har e-Golf (35,8 kwh) har en oppgitt WLTP-rekkevidde på 229 km, mens Hyundai klarer å skremme 311 km ut av sin nylig oppgraderte Ioniq (38,3 kwh). Man kan anta at den foreløpig navnløse Mazdaen havner på mellom 250–300 km, noe som neppe vil få kundene til å juble i en verden der konkurrentene for lengst har passert 400 km.

Men Mazda ser ting annerledes. Hiroyuki Matsumoto, som er leder av Mazdas utviklingsavdeling, var på plass i Oslo. Han sa til nettstedet Driven at det ikke alltid er størrelsen det kommer an på. Matsumoto poengterte at mindre batterier er bedre for miljøet, og at folk må et realistisk forhold til hvor lang rekkevidde de faktisk trenger i hverdagen.

140 hestekrefter – 105 kW

Om bilene kommer til å se ut som de mattsvarte bilene du kan se på bildene her, er tvilsomt – teknologien var skjult under skallet til Mazdas kompakt-SUV CX-30. Det som derimot er klart, er at elmotoren skal yte 105 kW, som tilsvarer rundt 140 hestekrefter. Motoren kan levere 265 Nm, så vi snakker om heller moderate ytelser på den kommende elektriske Mazdaen.

Skjønt, den helt første elbilen fra Mazda er dette ikke. I 2012 laget Mazda en elektrisk versjon av Demio, men denne ble kun laget i 100 eksemplarer. Men stadig tøffere krav til lave utslipp, ikke minst i Europa, gjør at Mazda de nærmeste årene ikke har annet valg enn en omfattende elektrifisering av bilparken.

Mazda, som har oppsiktsvekkende lite samarbeid med andre bilprodusenter, jobber sammen med Toyota om å utvikle felles elbilteknologi. Men elbilen som er vært vist i Oslo, er utviklet på egen hånd.

Wankel på lur

For den som får rekkeviddemareritt om natten på grunn av 35,5 kwh-batteriet, har Mazda uansett et gammelt triks i ermet: Wankelmotoren.

Du leste riktig. Motoren som Mazda nekter å gi opp. Som ikke har vært på markedet siden Mazda la ned produksjonen av sportsbilen RX-8 i 2012.

– Vi har fortsatt utviklingen av rotasjonsmotoren, selv etter at RX-8-modellen ble faset ut. Denne vil først bli brukt som rekkeviddeforlenger i en elektrisk bil, sier Mazdas toppsjef Akira Morumoto i et intervju med Automotive News Europe.

Tanken er kanskje ikke så verst. Produksjonen av små batterier har sine åpenbare fordeler i en verden der rekkeviddeangsten om få år kan bli erstattet av råstoffangsten. Små batterier bruker mindre av jordens stadig mer begrensede ressurser, og med en slik tankegang kan de samme råstoffene rekke til to biler, ikke bare én. Med en liten bensindrevet strømprodusent om bord så bør rekkeviddeangsten være borte, selv om det selvsagt vil være noe forbruk av fossile drivstoffer. Men med dagens norske regelverk blir biler med rekkeviddeforlenger uansett mindre attraktive enn rene batteribiler.