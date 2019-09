MAX-ulykkene: – Boeing feilberegnet pilotenes reaksjoner

Til sammen 346 mennesker mistet livet i to 737 MAX 8-ulykker i Indonesia i oktober i fjor og Etiopia i mars. I etterkant av Etiopia-ulykken ble flytypen satt på bakken av luftfartsmyndigheter over hele verden.

Den amerikanske havarikommisjonen National Transportation Safety Board (NTSB) fastslår i sin sikkerhetsvurdering av ulykkene, som ble offentliggjort torsdag, at Boeing og USAs luftfartsmyndighet (FAA) må være mer realistiske når de vurderer hvordan piloter reagerer på krisesituasjoner.

– Vi så i disse to ulykkene at pilotene ikke handlet på den måten Boeing og FAA har antatt at de skulle gjøre, sier leder Robert Sumwalt i NTSB.

Pilotene hadde i forkant av begge ulykkene store problemer med å kontrollere flyet da et kontrollsystem ble aktivert som følge av feilaktige signaler.

Pilotene ble møtt av et kaos av alarmer og signaler i cockpiten, noe Boeing, under FAAs overvåking, ikke tok med i sine beregninger, mener NTSB.

Flere alarmer og indikasjoner i cockpiten kan øke pilotenes arbeidsmengde og kan også gjøre det vanskeligere å identifisere prosedyrene piloten må gå gjennom, heter det i rapporten.