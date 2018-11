MatNat setter på den akademiske turboen

I dag er vi på besøk i den ærverdige Fysikkbygningen ved Universitetet i Oslo. Her snakker vi med Morten Dæhlen, som er dekan, det vil si sjef ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet på UiO. Sammen med visedekan for innovasjon og samfunnskontakt, Kristin Vinje har han store planer i form av en ny strategi for å heve kvaliteten på utdaninngen og forskningen ved fakultetet. De er gode i dag, men vil bli blant de beste i Europa.

Nå skal verdien av grunnforskningen, hvor de på flere områder er helt i verdensteten, synliggjøres. De skal bli mer åpne mot næringslivet og det offentlige, og fagene skal spisses i store satsingsområder.

Den nye strategien skal gi de 6000 studentene og 820 doktorgradsstudentene et løft og en enda viktigere posisjon når de kommer ut i arbeidslivet.

